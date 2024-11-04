Ankara İhracatta 4. Sırada - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara İhracatta 4. Sırada

Ankara, ihracatını artırarak Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 4. ili olmayı başardı.

04.11.2024 12:49
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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, başkentin İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan sonra Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 4'ncü ili konumuna geldiğini ve "sanayinin başkenti" olma yolunda ilerlemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Çamur, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ankara'nın ihracatının ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,4'lük artışla 1,5 milyar dolara yükselmesinin kent adına gurur verici olduğunu ifade etti.

Başkentli sanayicilerin geçen yılın ilk 10 ayında 9,9 milyar dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,9'lik artışla 11,4 milyar dolara çıkarttığını belirten Çamur, bu tablonun Ankaralı iş insanlarının ihracattaki başarısı ve kararlılığını gösterdiğini vurguladı.

Başkentin ihracatında ABD zirvede

Ankara'nın geçen yılın ocak-ekim döneminde en fazla ihracatı, 871 milyon dolarla ABD'ye yaptığına işaret eden Çamur, başkentin söz konusu ülkeye ihracatını bu yılın aynı döneminde yüzde 46,2 artırarak 1,3 milyar dolara yükselttiğini ve ABD'nin yine ihracatta ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Çamur, bu yılın 10 ayında başkentin en çok dış satım yaptığı ikinci ülkenin 877 milyon 67 bin dolarla Çin olduğunu belirtti.

Kimyevi madde sektörü ilk sırada

Ankara'da en çok ihracat yapan sektörün kimyevi madde ve mamulleri olduğuna işaret eden Çamur, bu sektörün, ihracatını ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 11,1 artırarak 1,5 milyar dolara yükselttiğini kaydetti.

Çamur, Ankara'nın, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan sonra Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 4'ncü ili konumuna geldiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayinin de başkenti olma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen ihracatçımız çalışma, üretme azim ve gayretinden sapmıyor. Elbette ihracat pazarında yaşanan daralma, üyelerimizi, sanayicimizi olumsuz etkiliyor. Maliyetlerdeki önlenemez artış, finansmana erişimdeki sıkıntılar, yatay seyreden döviz kurları, uluslararası arenada rekabet gücümüzü zayıflatıyor. Temennimiz bütün bu sıkıntıların ivedilikle bertaraf edilmesi. Koşullar ne olursa olsun özverileriyle çalışarak üreten tüm arkadaşlarımızı ve çalışanlarımızı yürekten kutluyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ankara İhracatta 4. Sırada - Son Dakika

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