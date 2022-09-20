Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

20.09.2022 11:18
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın yeniden imarı ve onarımıyla ilgili Türkiye'nin üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın yeniden imarı ve onarımıyla ilgili Türkiye'nin üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, Türkiye ile Ukrayna arasında ticari ilişkilerin savaştan önce geldiği aşamaya değinerek 7 milyar dolar düzeyinde bir dış ticaret hacmine ulaşıldığını hatırlattı.

Savaşın bir an önce sona ermesini istediklerini vurgulayan Baran, Türkiye'nin insani yardım konularında Ukrayna'nın yanında yer aldığını ifade etti.

Baran, gıda arz güvenliğini sağlamak için tahıl koridoru oluşturulması konusunda görev alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çatışmaların diplomatik yolla sona ermesi için de rol üstlendiğine dikkati çekti.

Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin huzurunda, bu ülkenin yeniden inşasına ilişkin anlaşma imzalandığını belirten Baran, "Ukrayna'nın yeniden imar ve onarımıyla ilgili Türkiye üzerine düşeni yapma gayretinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Bodnar'ın bölgesel iş birliği forumu önerisinde bulunduğunu bildiren Baran, "İş forumu yaparak sektörleri bir araya getirebilir, iş birliğimizi nasıl geliştirebileceğimizi ele alabiliriz." ifadesini kullandı.

Savaş öncesinde Türkiye'den 6 ayrı Ukrayna şehrine uçuş olduğunu kaydeden Baran, Ankara-Ukrayna arasındaki direkt uçuş sayısının artırılması yönünde çalışma yapacaklarına işaret etti.

"Ankara'ya direkt uçuş olabilir"

Büyükelçi Bodnar da Ukrayna-Rusya Savaşı'nın etkilerine rağmen ekonomik faaliyetlerin devam ettiğini belirterek, Ankara'da düzenlemeyi önerdikleri Türkiye-Ukrayna Ekonomik İş Forumu'na değindi.

Bölgeler bazında çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bodnar, "1,5 ay önce Konya'da bir forum yaptık, ondan önce de Afyonkarahisar'da. Ankara'da da ATO ile forum düzenlemek istiyoruz. Ukrayna'nın yeniden inşasına ihtiyaç var. İnşaattan insani yardıma kadar iş birliği teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bodnar, 2 ülke arasındaki uçuş sayısını 12'ye çıkartmayı planladıklarını dile getirerek, bunlar arasında Ankara'ya direkt uçuşların da olabileceğini bildirdi.

Savaş nedeniyle sekteye uğrayan ülkeler arasındaki ticari ilişkileri yeniden başlatmak istediklerine dikkati çeken Bodnar, "Savaş sırasında Türkiye'nin desteğini hissettik. Türkiye'den Türk Kızılay ve başka kurumlar tarafından 120 tır insani yardım gönderildi. Bu çok büyük rakam." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika

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