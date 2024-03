Ankara Ticaret Odası, sağlık turizmi potansiyelini dünyaya tanıtmak için işbirliği protokolü imzaladı

Ramazan öncesi kafalar karıştı! İstanbul'da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor

Küresel kriz nedeniyle İstanbul'da kırmızı et fiyatlarına art arda zamlar gelirken, market ve kasaplardaki fiyatlar da neredeyse her gün değişiyor. Et ve Süt Kurumu'nun fiyatları göz önüne alındığında kentte kırmızı etin 3 farklı tarife üzerinden fiyatlandırıldığı görülürken, Et ve Süt Kurumu'nda 230 liraya satılan kıymanın kilosu bazı marketlerde 412, kasaplarda ise 600 liraya kadar yükseldi.