Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı-COF\'25 Kapılarını Açtı

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) destekleriyle bu yıl ikinci kez kapılarını açan "Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı" (Capital of Fashion-COF'25), hazır giyim ve tekstilde dünyanın önde gelen markalarını bir araya getirdi. Fuarın açılında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'da kurulması planlanan "Tekstil Kent" projesine değinerek, ATO'nun bu konuda destek verebileceğini belirtti.

Moda sektörünün buluştuğu "Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı-COF'25", Ankara Ticaret Odası'nın 2 No'lu Konfeksiyon-Hazır Giyim-Triko ve 17 No'lu Tekstil-Tuhafiye-Mefruşat Meslek Komiteleri'nin de katkılarıyla Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) ve REM Fuar Organizasyon iş birliğinde ATO Congresium'da dün başladı. ATO Başkanı Gürsel Baran'ın açılış konuşmasını yaptığı fuarda, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Akbaba ve Rem Fuar Organizasyon Başkanı Remzi Çayır da birer konuşma gerçekleştirdi.

"Ankara'yı tekstil ve hazır giyimde başkent yapacağız"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, konuşmasında fuarın sektör için taşıdığı öneme vurgu yaparak, "Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen fuar son derece başarılıydı. Yüzden fazla marka, 40'tan fazla ülke ve 500'e yakın alım heyeti katılım gösterdi. Hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen firmalarla önemli iş bağlantıları kuruldu. Bu yıl başarıyı daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Küresel ticarette yaşanan sıkıntılara değinen Baran, son yıllarda ihracatta yaşanan dalgalanmalara rağmen sektörün potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Baran, "Hem dünyada hem de ülkemizde zorlu bir süreçten geçiyoruz. Geçtiğimiz yıl ihracatta bir miktar gerileme oldu ancak tekstil sektörü hala güçlü. Bir önceki yıl da tekstilde 9.4 milyar dolar, hazır giyimde 17.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl da tüm sıkıntılara rağmen bu rakamları artırmak için çalışacağız. Ankara'yı tekstil ve hazır giyimde de ülkemizin başkenti yapmaya kararlıyız" dedi.

"Tekstil Kent için iş birliğine hazırız"

Baran, Ankara'da kurulması planlanan "Tekstil Kent" projesine de değinerek, Ankara Ticaret Odası'nın bu konuda destek verebileceğini belirtti. Baran, "Tekstil Kent'in şehrimize ve ekonomimize büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Ankara Ticaret Odası olarak bu projede üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yol haritamızı belirleyerek sektörümüzün geleceği için birlikte hareket edeceğiz. Nihayetinde kazanan Ankara olacak" dedi.

Ankara'ya uluslararası fuar alanı kazandırmaya ilişkin yürüttükleri çalışmalara da değinen Baran, "Ankara'ya gerçek anlamda yakışır, uluslararası standartlarda bir fuar alanı kazandırmak için büyük çaba içerisindeyiz. Bu konuyla yakından ilgileniyoruz ve en kısa sürede çözüm üretmek için çalışıyoruz. Fuar altyapısını güçlendirdiğimizde Ankara'nın tekstil ve hazır giyimde uluslararası rekabet gücünü daha da artıracağımıza inanıyorum" dedi.

Moda fuarının açılışında ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, ATO'nun 2 No'lu Konfeksiyon, Hazır Giyim, Triko Meslek Komitesi ve 17 No'lu Tekstil-Tuhafiye-Mefruşat Meslek Komitesi Üyeleri ile sektör temsilcileri de yer aldı. Başkentin yerleşik markalarının katılımıyla gerçekleşen fuar, 28 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek. - ANKARA