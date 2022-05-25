Ankaralı genç iş insanları asgari ücret konusunda adım atmaya hazır

Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) Başkanı Ertuğrul Onat, çalışanlarının refah içinde yaşamalarını istediklerini belirterek, asgari ücret ve maaşlarda iyileştirme yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Onat, basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısında, Ankara'ya bir fuar merkezi kazandırılmasını ve Anka Park'ın aktif hale getirilmesini talep etti.

Dernek olarak çevre konusunda da adım attıklarını anlatan Onat, bu konuda Dernek üyesi iş insanlarının su ayak izinin hesaplanması için çalışma başlattıklarını söyledi. Onat, böylece her üyenin su tüketimini belirleyeceklerini aktardı.

Onat, konut fiyatlarındaki artışa yönelik de değerlendirmede bulunarak, tüm dünyada inşaat maliyetlerinin arttığını belirtti. Kendisinin de alçı ve alçı levha sistemleri alanında üretim yaptığını ancak sadece maliyet artışlarını ürün fiyatına yansıttıklarını dile getiren Onat, bazı fiyat artışlarını ise yansıtmadıklarını kaydetti.

Fiyat artışlarından iş dünyasının da rahatsız olduğunu vurgulayan Onat, şöyle konuştu:

"Çalışanlarımızın refah içinde yaşamasını istiyoruz. İş dünyası bu konuda adım atmaya hazır. Yeniden asgari ücret olur, maaş artışı olur, bunlarda iyileştirme yapmaya iş dünyası hazır. Ancak bunun da başka ekonomik sonuçları doğuyor. İnsanların gelirlerini ne kadar artırırsanız muhtemel enflasyonda da artış olur. Bence ilk başta yapmamız gereken kendimiz tasarruf yapmalıyız."

Asgari ücretteki ara zam beklentisine yönelik soruları da yanıtlayan Onat, eleman kaybetmek istemeyen iş dünyasının bu tür artışları kendiliğinden gerçekleştirdiğini söyledi.

Onat, nisan ayında yapılması planlanan zamları ocak ayına çektiklerini, 1 Mayıs'ta da yeniden düzeltme yaptıklarını belirterek, "Kendi şirketimde yüzde 55-58 arasında ücretlere zam yaptım." dedi. Onat, attıkları adımlarla asgari ücretle çalışanların maaşlarının 5 bin-5 bin 500 düzeyine ulaştığını aktardı.

ANGİAD Başkanı Onat, kalifiye eleman konusunda yıllardır yaşanan sıkıntılara da işaret ederek şunları kaydetti:

"Şu an forklift operatörü, mekanik bakım elemanı gibi kişilerin geliri, yeni mezun makine kimya mühendisi ile aynı. Herkes istiyor ki çocuğum üniversite okusun, kravat taksın, masa başı işi olsun, devlet dairesine girsin. Bu işleri kim yapacak? Okusunlar da diğer işleri de yapacak iş gücüne ihtiyaç var. Ara eleman ihtiyacı var, iş beğenmeme var. İşverenin işçiyle sorunu olma ihtimali yok. İşveren işçisini elinde tutmak istiyorsa sosyal olarak, maddi olarak desteklemek zorunda."