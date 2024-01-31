Antalya, bisiklet turizminde ivme kazanmak için \'bisiklet dostu konaklama tesisleri\' sayısını artırmayı hedefliyor

Ekonomi

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Antalya, spor turizminde ivmenin yakalanması amacıyla "bisiklet dostu konaklama tesisleri" sayısını artırmayı hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020'de uygulamaya konulan "Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi" belgesi, gelir düzeyi yüksek bisikletli turisti, bisiklet sporu yapan profesyonelleri turizm bölgelerine çekmeyi amaçlıyor.

Konaklama tesislerinde bir markalaşma oluşturan belge, tesislere bisikletle gelenlere otel yaşamında kolaylık sağlayacak bazı kriterleri de beraberinde getiriyor.

Tesisler, bisikletli misafirler için park alanı, arızalarda tamir için ekipman, bisiklet yıkama alanları, bisiklet rotaları hakkında bilgi sahibi personel istihdamı, rotalara ilişkin broşür ve dijital içerikler, restoranlarında sporculara özel menüler, hava durumu ve yol durumu hakkında güncel bilgilerin aktarılması gibi kriterleri yerine getirerek belgeyi almaya hak kazanıyor.

"Tesislerin bazı kriterlerle markalaşmasını istiyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sertifika programıyla, kış sezonunda otellerin doluluğunun ve hava yolu trafiğinin artması, acentelerin bisiklet ve spor turizminde gelişiminin hedeflendiğini söyledi.

Özellikle Antalya'nın bisiklet turizmi için oldukça uygun bir iklimi olduğunu belirten Zoroğlu, "Turizmin 12 aya yayılması için hem spor turizmi yapıyor, hem de bununla ilgili tesislerin de bazı kriterlerle markalaşmasını istiyoruz. Türkiye genelinde 58 otelin, Antalya'da 31 tesisin 'Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi' sertifikası var. Sertifikalı tesis sayısının artmasını istiyoruz. Kriterler tesislerimizin rahatlıkla yerine getirebileceği, artılar kazandıracak kriterler. Maalesef Türkiye'de bu düşük kaldı. Rakibimiz olan, İtalya'da, İspanya'da, Yunanistan'da binli sayıların üzerinde bu kriterleri sağlayan, markayı edinmiş tesisler var." ifadelerini kullandı.

Zoroğlu, Türkiye'nin bisiklet rotalarını tanıtan "Go Cyling Türkiye" portalında da bu tesislerin ön plana çıkarıldığını, bunun yanı sıra sertifikanın otellerin uluslararası rezervasyon sitelerinde bisiklet dostu otel olarak pazarlama alanı oluşturmasına imkan sağladığını vurguladı.

"Bisiklet turizminin yukarı doğru ivmelenmesini bekliyoruz"

Antalya'nın doğal ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıktığını hatırlatan Zoroğlu, arkeolojik alanların, ören yerlerinin ve doğal güzelliklerin, destinasyonların yer aldığı bisiklet rotalarının bulunduğunu dile getirdi.

Öte yandan Türkiye'nin ve Antalya'nın çok önemli bisiklet yarışlarına ev sahipliği yaptığını ve çok sayıda bisiklet profesyoneli ağırladığına dikkati çeken Zoroğlu, şöyle konuştu:

"Uzun vadede Antalya'yı bisiklet turizminde bir marka haline getirecek, başarılı kaliteli organizasyonlar yapıyoruz. Bu organizasyon başarısıyla bisiklet turizminin yukarı doğru ivmelenmesini bekliyoruz. Bu nedenle konaklama tesislerimizin, acentelerimizin bununla ilgili yatırımlarını, planlamalarını şimdiden yapmalarını bekliyoruz ki rakibimiz olan ülkelerden bu önemli turizm ürününü bir nevi çekiyor olalım. Bütün altyapımız buna müsait. Bisiklet turizmi golf turizminden daha yüksek bir gelir düzeyinin olduğu bir turizm ürünü. AB ülkelerinde 44,5 milyar avronun üstünde bir gelire sahip. Bundan Antalya'nın çok daha fazla, doğru oranda faydalanmasını istiyoruz."

Zoroğlu, ayrıca kentin Avrupa Bisiklet Yolu Ağı EuroVelo rotasına katılması için çalışmaların sürdüğünü ve 2019'dan bu yana Türk Hava Yolları'nın Türkiye'ye gelen bisikletlilerin bisikletlerini ücretsiz taşıdığını hatırlatarak, tüm bunların sektörü destekleyici ve geliştirecek çalışmalar olduğunu kaydetti.

Bisiklet Turizmi Derneği Sözcüsü Okan Özkırmızı ise kentin ikliminin kış aylarında bisiklet turizmi için ideal olduğunu belirterek, "Antalya coğrafi olarak Gazipaşa'dan Kaş'a kadar dünyanın en iyi bisiklet destinasyonlarında biri. Antalya'ya gelen turist aynı otele tekrar tekrar geliyor. Bu bisiklet turisti için de geçerli. Dolayısıyla oteller ve acenteler bu sertifikasyonla ilgili gerekli çalışmaları yapmalı. Antalya özellikle kış döneminde önemli bir potansiyele sahip." değerlendirmesinde bulundu.