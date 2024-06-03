Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2. Şehir ve Diplomasi Çalıştayı\'na ev sahipliği yaptı

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 11 Büyükşehir Belediyesi'nin katıldığı '2. Şehir ve Diplomasi Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyelerinin Başkan Danışmanları, Dış İlişkiler Daire Başkanları ve Şube Müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda belediyelerin uluslararası ilişkilerdeki rolü ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

Şehir diplomasisi ve uluslararasılaşma temalı gündemler üzerinden deneyimleri ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak, geleceğe yönelik bir yol haritası oluşturmak ve iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen 2. Şehir ve Diplomasi Çalıştayı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Başkan Danışmanları Osman Ayık ve Ayşegül Şahin Pencik, Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç ve 11 Büyükşehir Belediyesi'nin katılım sağladığı çalıştayda iki gün süren oturumlarda, her bir büyükşehir belediyesinin uluslararası alanda gerçekleştirdiği ve planladığı faaliyetlerde karşılaştığı zorluklar, çözüm yolları ve mevcut durum analizleri üzerine paylaşımlar yapıldı.

Deneyimler ve örnekler paylaşıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i temsilen açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, şehirlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünün giderek arttığına dikkat çekti. Gürbüz, "Bu çalıştaydaki amacımız şehir diplomasisi ve uluslararası arenaya açılma temalı gündemler üzerinden deneyimlerimizi ve iyi uygulama örneklerini paylaşarak, geleceğe yönelik bir yol haritası oluşturabilmek ve işbirlikleri arasında fikir alışverişi sağlamaktır" dedi. Gürbüz, ayrıca bu tür etkinliklerin belediyeler arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini belirterek, Çalıştayın şehirlerin uluslararası arenada daha görünür hale gelmesi ve ortak projeler geliştirmesi için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Antalya'nın tecrübeleri paylaşıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Osman Ayık, Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası alandaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Ayık, Antalya'nın bir turizm kenti olması nedeniyle uluslararası ilişkilerin daha da önem kazandığını vurguladı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda son derece tecrübeli olduklarını belirtti. Çalıştay sayesinde bu tecrübeleri paylaşma imkanı buldukları için mutlu olduklarını ifade eden Ayık, turizm politikaları oluşturulurken şehirlerin rolüne dikkat çekti ve turizm şehirlerine yönelik özel bir birliğin kurulmasının gerekliliğinin altını çizdi.

Büyükşehir belediyeleri sunum gerçekleştirdi

İlki geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayın devamı niteliğinde olan çalıştayda ana gündem maddesini oluşturan "Uluslararasılaşma Eylem Planı" konusunda 11 büyükşehir belediyesinin Dış İlişkiler Daire Başkanlıkları önerilerini sundu. Katılım sağlayan 11 Büyükşehir Belediyesi kendi uluslararası projelerini ve stratejilerini sunarak, deneyimlerini ve başarılarını diğer katılımcılarla paylaştı. Üç oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayda, şehirlerin uluslararası arenada daha etkili ve iş birliğine dayalı bir şekilde hareket etmelerini sağlamak ve önemli bilgiler ve stratejiler konu aldı.

Fikir alışverişinde bulundular

İnteraktif şekilde gerçekleştirilen çalıştayda "Şehir Diplomasisi ve Belediyelerde Uluslararasılaşma" temalı gündemler üzerinden ilerlendi. Katılım sağlayan büyükşehir belediyesi temsilcileri, deneyimlerini ve en iyi uygulama örneklerini paylaşarak, geleceğe yönelik bir yol haritası oluşturma ve iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, belediyelerin üye olduğu uluslararası ağların temsilcileriyle birebir, çevrimiçi ve video konferans yoluyla görüşmeler yapılarak katılımcıların söz konusu ağlar hakkında daha fazla bilgi edinmesi sağlandı.

Bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik ediyor

Çalıştay, büyükşehir belediyelerinin küresel ölçekteki temsil kabiliyetini arttırarak, şehirler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve uluslararası arenada daha etkin birer aktör olmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu tür etkinlikler, belediyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik ederken, aynı zamanda uluslararası projelerde ortaklık kurulmasına da imkan tanıyor. Böylece, şehirlerin uluslararası tanınırlığı ve etkisi artarken, yerel yönetimlerin global sorunlara çözüm üretme kapasiteleri de güçlenmiş oluyor. - ANTALYA