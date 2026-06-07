Antalya Çileği Piyasada 150 Lira! - Son Dakika
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Antalya Çileği Piyasada 150 Lira!

Antalya Çileği Piyasada 150 Lira!
07.06.2026 10:25
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Antalya'da çileğin hali kilogramı 25-30 lira, marketlerde 150 liraya kadar satılıyor. Hasat sürüyor.

ANTALYA'da halde kilogramı 25-30 liradan satılan çilek, marketlerde 150 liraya kadar alıcı buluyor. Kadriye ve çevresinde yaklaşık 6 bin dönüm alanda üretilen çilekte hasadın haziran sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi ve çevresinde yaklaşık 6 bin dönüm alanda çilek üretimi yapılıyor. Bu sezon olumsuz hava koşulları nedeniyle rekoltede düşüş yaşansa da üretim alanlarının artmasıyla toplam üretim geçen yıla yakın seviyelerde gerçekleşti. Halde kilogramı 25-30 lira arasında işlem gören çilek, marketlerde 150 liraya kadar alıcı buluyor. Bölgede çilek hasadının haziran ayı ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kış döneminde yağışların çilek üretimini etkilediğini belirten üretici Şaban Aksoy, "Geçen yıla göre rekolte istenilen seviyenin altında kaldı. Bunun en önemli sebepleri yıl boyunca yaşanan yoğun yağışlar, fırtınalar ve hortumlar oldu. Bu olumsuz hava koşulları çilek üreticisini ciddi şekilde etkiledi. Ancak üretim alanlarının her yıl artması sayesinde toplam üretim miktarı geçen yıla yakın seviyelerde gerçekleşti. Şu anda seralarda hasat edilen çileğin kilogramı halde 25 ila 30 lira arasında işlem görüyor. Marketlerde ise aynı çileği yaklaşık 150 lira civarında görmek mümkün. Yaz döneminde raf ömrünün kısalması ve çileğin oldukça narin bir ürün olması fiyatların yükselmesine neden oluyor" dedi.

'SON ÇİLEKLER MEYVE SUYU FABRİKALARINA GİDİYOR'

Üretilen çileklerin kalitesi hakkında değerlendirme yapan Şaban Aksoy, "Artık Antalya çileğinde sezonun son dönemlerini yaşıyoruz. Ancak şu anda hala oldukça kaliteli çilek hasat ediliyor. Bu dönemde elde edilen ürünlerin önemli kısmı işlenerek yaz aylarında kullanılmak üzere depolanıyor. Bir bölümü de meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor. Dolayısıyla şu anki üretimin büyük kısmı sofralık tüketim için değil. İç Anadolu gibi daha serin bölgelerde yetişen çilekler pazara girmeye başladı. Marketlerde gördüğümüz yüksek fiyatların sebeplerinden biri de ürünün daha uzak bölgelerden geliyor olması" diye konuştu.

YAZ DÖNEMİ FİDE ÜRETİMİ YAPILIYOR

Hasat sezonu sonrası çilek fide üretiminin başladığını belirten Aksoy, "Şu anda üreticiler fide hazırlıklarına başladı. Antalya merkez yaz aylarında çok sıcak olduğu için fide yetiştiriciliği daha serin bölgelerde yapılıyor. Elmalı, Korkuteli ve Burdur'un Bucak ilçesinde fide üretim alanları bulunuyor. Buradaki üretim çilek meyvesi için değil, fide elde etmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu fideler ağustos sonu, eylül başında yeniden Antalya bölgesine getirilerek dikilecek ve yeni sezonun üretim süreci başlamış olacak" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Çileği Piyasada 150 Lira! - Son Dakika

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