Ekonomi

Antalya'da 2 bin 500 üyeli odada 2 binden fazla galerinin yetki belgesi bulunmuyor

Yetki belgesi bulunmayan galericilere müjde

Yetki belgesi başvurularında ruhsat zorunluluğunun kalktı

ANTALYA - Antalya'da galericiler sitesi bulunmaması, çok sayıda işletmenin konut altında faaliyet göstermesi ve belediyelerin yasa gereği ruhsat vermemesi nedeniyle yetki belgesi bulunmadığının altını çizen Antalya Emlakçılar ve İş Takipçileri Oto Galerisi Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, 27 Ağustos tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre yetki belgesi başvurularında ruhsat zorunluluğunun kalktığını duyurdu.

İkinci el araç satışı ile ilgili yönetmelik değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre, ticaret il müdürlüğü tarafından verilen yetki belgesi olmadan ticari faaliyet kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı pazarlama veya satışı yapılamayacak. 27 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'e göre bundan sonra işletmelerin ilan verirken uyacağı yükümlülükler ve ilan sitelerinin uyacağı kurallar belirlendi. İkinci el araç ilanında yetki belgesi şartı aranırken, 2018 yılında çıkan yasa ile mağduriyet yaşayan ve Yetki Belgesi bulunmayan galerici esnafına müjde Antalya Emlakçılar ve İş Takipçileri Oto Galerisi Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar'dan geldi.

Çağlar'dan galericilere müjde

Düzenlemeye göre, ticaret il müdürlüğü tarafından verilen yetki belgesi olmadan ticari faaliyet kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı pazarlama veya satışı yapılamayacak. Bir takvim yılı içinde 3'ten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı ticari faaliyet kabul edilecek. Çağlar, 27 Ağustos tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre yetki belgesi başvurularında galericilerin en çok mağduriyet yaşadığı ve 2018 yılında çıkartılan yasa ile zorunlu hale getirilen ruhsat zorunluluğunun kalktığını duyurdu. 2018 yılında çıkartılan yasa gereği konut altında galericilik yapılamayacağının belirtildiği ve bu nedenle belediyelerin galericilere ruhsat vermediği belirten Çağlar, düzenleme ile bu mağduriyetin ortadan kalktığını duyurdu.

2 binden fazla galerinin yetki belgesi yok

Antalya'da 2 binden fazla galerinin konut olarak kullanılan apartmanların altında bulunması nedeniyle ilgili yasa gereği belediyeden ruhsat alamadığını ve yetki belgesinin bulunmadığının altını çizen Antalya Emlakçılar ve İş Takipçileri Oto Galerisi Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, "5 Haziran 2018'de bir yasa çıktı. Bu yasanın içinde denildi ki 'Konut altında Galericilik yapılamaz'. Konut altında bulunan galericilere belediye ruhsat vermiyordu. Ruhsat alabilmeleri için bina komple ticari olacak ve üzerinde konut olmayacaktı. Bu şekilde Antalya'da odamıza kayıtlı 2 bin 500 galerici esnafımız var. Bu sayının içinde en fazla 100-150 tanesi belirtilen kriterlere uyuyordu. Bunun dışında ki geri kalan esnafımızın maalesef yetki belgesi yoktu" dedi.

"Artık ruhsat ve lise mezuniyet şartı istenmeyecek"

Göreve geldikten sonra yaklaşık 2 yıldır ilgili bakanlıklara, TBMM'ye yaşanan mağduriyetin giderilmesi için konuyu taşıdığını belirten Çağlar, "Yazılı ve sözlü olarak bu konuyu anlattık ve geldiğimiz noktada hem lise mezunu olma şartı kaldırıldı. Hem de yekli belgesini ruhsat olmadan alabileceğiz. Yetki Belgesi almak isteyen bir galericinin öncelikle maliye kaydı, oda kaydı, mesleki yeterlilik belgesi, diploması birde ofisi olması gerekiyor. Üyelerimiz bunları tamamladıktan sonra Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuru yaparak Yetki Belgesini alabilecek. Yetki Belgesi olmadan 15 Eylül'den sonra ilan giremeyecek. Bu da bizim istediğimiz bir şeydi. Bizim esnafımız yetki belgesi olmadan ilan giremiyorsa, yoldan geçen üç kağıtçı, dolandırıcı, kapıcı, ayakçı dediğimiz kesimlerde ilan girmesin istiyorduk. ve bugün bunu başardığımız için çok gururluyum. Mesleğimiz ve meslektaşlarımız için iyi bir adım atıldı. Bugün itibariyle esnafımıza mesaj attık, biz yaptığımız duyuru ile Yetki Belgesi konusunda esnafımıza çağrıda bulunduk. Şu anda telefonlarımız susmuyor" ifadelerini kullandı.

Galerici esnafına çağrıda bulundu

Birçok il ve ilçede galericiler sitesi bulunmasına rağmen Antalya'da olmadığını ve bu nedenle konut altında galericilik yapan işletmelerin ruhsat çıkartmakta mağduriyetler yaşadığını söyleyen Çağlar, "Benim Antalyamda galericiler sitesi yok. Türkiye'nin birçok ilinde ve ilçesinde bulunuyor. Antalya'da galericiler sitesi olmadığı için benim esnafım mağdurdu. Bugün geldiğimiz durumda esnafımız yetki belgesini artık alabiliyor. Tüm galerici esnafına çağrı yapıyorum. Gelsinler, yetki belgesini alsınlar. Aynı şekilde lise mezunu olmayan esnafımda yetki belgesi alamıyordu. Bunu Ticaret Bakanımız Ömer Bolak ile bire bir görüşmemiz neticesinde bugün itibariyle lise mezunu arkadaşlarımız ve meslektaşlarımız ilkokul mezunu dahi olsalar 1 Mart 2025 tarihine kadar yetki belgesi alabilecekler. Bunun için meslektaşlarımızın bir an önce acele etmesi ve yetki belgelerini almasını duyuruyorum" şeklinde konuştu.

"Antalya'nın galericiler sitesi yok"

Göreve geldikleri ilk günden itibaren Antalya'ya Galericiler Sitesi kazandırmak için girişimlerde bulunduklarını ancak sonuca varamadıklarını söyleyen Antalya Emlakçılar ve İş Takipçileri Oto Galerisi Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Antalya'da Büyükşehir belediyesi başta olmak üzere bütün merkez ilçe belediyelerine yazılı ve sözlü olarak başvurumuzu yaptık. Turizmin başkenti Antalya'da mutlaka bir galericiler sitesi olması lazım. Birçok ilde ve ilçede var, ama Antalya'da yok. Bu bizim ayıbımız, bizi yönetenlerin ayıbı. Antalya'da bir galericiler sitesinin olması demek trafiği rahatlatır, hızlandırır. 2 bin 500 esnafın her birinde 10 araç olduğunu düşünürsek, Antalya trafiğinde 25 bin araba demek. Bu sayıdaki aracı şehir içinde ki trafikten çektiğin zaman trafik daha da rahatlar" dedi.

Belediyelere çağrı

Antalya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerine Galericiler Sitesi konusunda çağrıda bulunan Çağlar, "Bu galericiler sitesinin gerçekten yapılması lazım. Bununla alakalı bütün başkanlıklara, bakanlıklara başvuru yaptım. Ama bu konu ile alakalı bizim büyükşehir belediye başkanımızın öncülük yapması lazım. Her gittiğimde tamam diyor, ama nedense bir sonuca ulaşamıyoruz. Buna bir an önce el atılması, birlikte hareket ederek bir galericiler sitesinin Antalya'ya kavuşturulması lazım" şeklinde konuştu.