Antalya'da 2 bin yabancı uyruklu vatandaş kayıt dışı emlakçılık yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Antalya'da 2 bin yabancı uyruklu vatandaş kayıt dışı emlakçılık yapıyor

Antalya Emlakçılar Odası Başkanı Çağlar: 'Kayıtlı emlakçı yüzde 2 kayıtsız emlakçı yüzde 15 komisyon alıyor, üstelik vergi de ödemiyor'. Türkiye'de konut satışının en fazla yapıldığı 3'üncü şehir olan Antalya'da emlak sektöründeki kriz büyüyor.

14.08.2024 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 2 bin yabancı uyruklu vatandaş kayıt dışı emlakçılık yapıyor

Antalya Emlakçılar Odası Başkanı Çağlar: "Kayıtlı emlakçı yüzde 2 kayıtsız emlakçı yüzde 15 komisyon alıyor, üstelik vergi de ödemiyor"

ANTALYA - Türkiye'de konut satışının en fazla yapıldığı 3'üncü şehir olan Antalya'da emlak sektöründeki kriz büyüyor. Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, esnaf odasına kayıtlı yabancı 20 vatandaş bulunurken, kayıtsız 2 bin yabancının emlak sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi. Çağlar, "Bir an önce denetlenmeleri lazım. Bizim esnafımız yüzde 2 komisyon alırken, onlar yüzde 10-15 komisyon alıyor. Aldıkları para, vergi ödemeden direkt kendi ceplerine giriyor." dedi.

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 127 bin 88 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasında 3'üncü sırada yer alan Antalya'da 2024 yılı Temmuz ayında 3 bin 990'ı ikinci el satış olmak üzere toplam 6 bin 659 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,1 azalarak, 2 bin 350 oldu. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasında 878 satış ile Antalya birinci sırada bulunurken, 752 satış ile ikinci sırada İstanbul ve 218 satış ile üçüncü sırada Mersin yer aldı.

"Devletimize vergi ödemiyorlar"

Antalya'da konut satışı artarken kayıtlı olan ve olmayan emlakçılar arasındaki sorun, çığ gibi büyüyor. Antalya Emlakçılar ve İş Takipçileri Oto Galerisi Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, denetleme çağrısını yineledi. Çağlar, "İlan sitelerindeki denetlemeler kimlik doğrulamayla başladı, yetkisiz kimse giremeyecek. Fakat sosyal medya uygulamaları ve Whatsapp üzerinden yabancı vatandaşlar ev ve araç alıp satıyor, kiraya veriyor. Vergiden kaçıyorlar, devletimize vergi ödemiyorlar. Burada çok fazla sirkülasyon var, bunun bir an önce denetlenmesinin ve önüne geçilmesinin gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Aldıkları para, vergi ödemeden kendi ceplerine giriyor"

Antalya Emlakçılar ve İş Takipçileri Oto Galerisi Esnaf Odası'na kayıtlı 20 civarı yabancı vatandaş bulunurken, en az 100 katı vatandaşın kayıtsız alım satım işi yaptığının altını çizen Çağlar, şöyle devam etti: "Odamıza kayıtlı az sayıda İranlı, Rus ve Ukraynalı vatandaş bulunuyor, yaklaşık 20 kişi civarında kayıtlı kişi var. Bunun dışında alım satım yapan en az 2 bin kişi var. Denetlenmeleri lazım, çok büyük iş yapıyorlar. Bizim esnafımız yüzde 2 komisyon alırken, onlar yüzde 10-15 komisyon alıyor. Aldıkları para, vergi ödemeden direkt kendi ceplerine giriyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Antalya, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da 2 bin yabancı uyruklu vatandaş kayıt dışı emlakçılık yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
19:19 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
18:24 7 belediye başkanını AK Parti’ye kaptıran YRP’den zehir zemberek açıklama 7 belediye başkanını AK Parti'ye kaptıran YRP'den zehir zemberek açıklama
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
11:29 Icardi’nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek
11:24 Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı
11:20 İstanbul’da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz O anlar kamerada İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz! O anlar kamerada
11:09 Kamala Harris’in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris’in lehine düzenledi Kamala Harris'in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris'in lehine düzenledi
11:02 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş
11:02 Survivor göndermesi çok konuşulur Serhat Akın, Fener’in elenmesi sonrası Acun’u topa tuttu Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 21:07:31. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da 2 bin yabancı uyruklu vatandaş kayıt dışı emlakçılık yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement