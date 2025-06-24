Antalya'da Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi Başladı

Antalya\'da Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi Başladı
24.06.2025 11:13  Güncelleme: 11:15
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, zirai ilaç ambalaj atıklarını azaltmak amacıyla başlattığı 'Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi'ni Alanya, Serik, Aksu ve Kemer ilçelerinde uygulamaya koydu. Akıllı otomatlar sayesinde çiftçiler, atıklarını kontrol altına alarak puan kazanıyor ve bu puanlarla ödüllendiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin zirai ilaç ambalaj atıklarını azaltmak amacıyla başlattığı "Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi" Antalya'nın 4 ilçesi Alanya, Serik, Aksu ve Kemer'de uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında daha önce 13 noktada bulunan zirai ilaç toplama otomatlarının sayısı 28'e çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılında başlattığı Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi, Antalya'nın ilçelerine de yayılmaya başladı. Pilot ilçe olarak Kumluca, Finike ve Demre'de başlayan projeye Alanya, Serik, Aksu ve Kemer ilçeleri dahil oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Alanya, Serik, Aksu ve Kemer Belediye Başkanlarıyla imzaladığı protokolle Çevre Dostu Çiftçi Kart projesi 4 ilçe belediyesinde de hayata geçirildi.

Akıllı otomat sayısı 28'e çıkarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarım alanlarında kullanılan zirai ilaç ambalajlarının doğaya zarar vermesini önlemek amacıyla hayata geçirdiği projeyi, teknolojik çözümlerle destekleyerek ilçelere yaygınlaştırıyor. "Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi" kapsamında kurulan akıllı otomatlar, zirai ilaç ambalajlarını yerinde ve kontrollü bir şekilde toplayarak hem çevre kirliliğini önlüyor hem de çiftçilere büyük kolaylık sağlıyor. Projenin kapsamı genişletilerek, ilçelere kurulan yeni cihazlarla birlikte otomat sayısı 28'e çıkarıldı. Akıllı otomatlar aracılığıyla toplanan atıklar, sistem yazılımına kaydediliyor ve her çiftçiye teslim ettikleri atık miktarına göre puan tanımlanıyor. Bu puanlar sayesinde çiftçiler, çevre dostu tarım malzemeleriyle ödüllendiriliyor.

"Hem çevre korunuyor hem de çiftçilere destek sağlanıyor"

Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürlüğü'nde Çevre Mühendisi olarak görev yapan Hakan Avcıkurt, "Çiftçi Kart" Projesi'nin toplumun tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldığını ve tarımda daha temiz bir çevre anlayışı oluşturmak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Projeyi tüm ilçelere yaymayı hedeflediklerini ifade eden Avcıkurt, "Çiftçilerin zirai atık ambalajlarını doğaya atmadan akıllı otomatlara bırakıyor ve mobil uygulama üzerinden puan topluyor. Bu sayede hem çevreyi hem de ekosistemi korurken çiftçilerimize de destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

"Zirai atıklar artık doğaya gitmiyor"

Çiftçi Ali Özcan, geçmişte zirai ilaç bidonlarını derelere ve çöplere attığını belirterek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı zirai atık toplama uygulamasının doğaya katkı sağladığını söyledi. Özcan, "Bu zirai ilaç şişelerini artık doğaya atmıyoruz. Topladığımız şişelerle puan kazanıyor ve bu puanlarla bahçemizde kullanabileceğimiz çeşitli ödüller alıyoruz. Buradan kazandığım puanlarla el arabası almayı hedefliyorum" diye konuştu.

"Artık atıkları doğru şekilde topluyoruz"

Çiftçilerden Ali Uysal da daha önce zirai ilaç şişelerini seraların kenarlarında biriktirip yaktıklarını belirterek, "Yeni sistemle hem çevreyi kirletmeden atıkları toplayabildiklerini hem de ödül kazanıyoruz. Kazandığım puanlarla buradaki bütün ödülleri almak isterim. Artık ilaç şişeleri çevreye zarar vermeden burada biriktirilebiliyor" dedi.

"Hayvanlara ve doğaya zarar vermeyecek"

Zirai atıkların doğaya ve hayvanlara büyük zarar verdiğini ifade eden çiftçilerden Adem Turaç, "Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e hem tarım aletleri hem de atık yönetimi konusunda çiftçilere verdiği destekler için teşekkür ederim. Bu sistem sayesinde sadece Alanya değil, Kaş, Elmalı ve Kumluca gibi ilçelerde de çiftçilere büyük destek verildiğini bizzat gördüm. Bu uygulama sayesinde ilaç şişeleri toplanacak, çevre kirliliği azalacak. Sağ olsun, var olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi Başladı - Son Dakika

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