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Antalya'da düzenlenen Hotel Equipment Fuarı turizm paydaşlarını bir araya getirdi - Son Dakika
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Antalya'da düzenlenen Hotel Equipment Fuarı turizm paydaşlarını bir araya getirdi

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equipment) Antalya'da gerçekleşti. Fuarda 125 firma yer aldı ve 15 ülkeden 10 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuarların turizme önemli katkılar sağladığını belirtti ve Türkiye'nin turizmde büyük mesafeler kat ettiğini vurguladı. Ayrıca, fuarcılığın turizm sektörünü etkileyen birçok sektörü tetiklediğini ve bu nedenle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Antalya\'da düzenlenen Hotel Equipment Fuarı turizm paydaşlarını bir araya getirdi
16.01.2024 - 12:50,  Güncelleme: 12:50
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Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equipment) turizm paydaşlarını Antalya'da buluşturdu.

ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuara, 125 firma katıldı. 4 gün sürecek fuar, 15 ülkeden 10 bin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuarların sektörlere önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin turizmde yıllar içinde çok büyük mesafeler aldığını ve Antalya'nın da amiral gemisi haline geldiğini belirten Şahin, 1983'te Türkiye'nin turizmdeki yatak sayısının Rodos Adası'ndaki turistik yatak sayısından daha az olduğunu kaydetti.

Bugün Antalya'nın 650 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

"Dünyada turizm listesinde neresinden bakarsanız bakın ilk 10'a giriyoruz. Muhatap olduğumuz ülkeler İtalya, Fransa gibi ülkeler. Türkiye'nin mesafe aldığı süreleri şöyle göz önüne aldığınızda gerçekten devasa adımlar attık. Bu adımlar sizlerin eseri. 20, 30 senede Türkiye nereden nereye geldi? Şu anda Türkiye'nin 50 milyar dolarlık yıllık geliri var turizmde. Bunlar hayal bile değildi."

Bu tür fuarların da turizmin gelişmesine ciddi katkı sunduğunu ifade eden Şahin, fuarların mutlaka desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Dünyada turizmde 1 trilyon dolarlık bir pasta olduğunu aktaran Şahin, "Hedefimiz dünya turizm pastasından en azından yüzde 1'ini alabilmek. Yani 100 milyar dolar, bunu 5 yıl içerisinde yapabilecek potansiyele, güce sahibiz. Aslında 5 yıl içerisinde 100 milyon turist, 100 milyar dolar turizm geliri hedefimiz var, bunu yapabilecek güçteyiz." diye konuştu.

Turizmdeki hedefi gerçekleştirmek için gerekli altyapının var olduğunu dile getiren Şahin, tüm paydaşların da hedefe hazır olduklarını kaydetti.

"Turizm, birçok sektörü etkiliyor"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar da Antalya'nın sadece turizmiyle değil, tarımıyla, tüm unsurlarıyla altın bir şehir olduğunu söyledi.

Antalya'nın yabancı şirket kurulumunda İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldığını dile getiren Bahar, dünyanın her noktasından yatırımcı çektiğini ifade etti. Fuarcılık noktasında da kentin önemli bir mesafe kaydettiğini belirten Bahar, fuarcılığın sadece belli bir kesime bırakılmaması gereken önemli bir konu olduğunu bildirdi.

Valiliğin, belediyelerin, odaların, sivil toplum kuruluşlarının bu tür organizasyonların içinde olması gerektiğini aktaran Bahar, "Bugün turizm sadece konaklama sektöründen ibaret değildir, mobilya, gıda, makine, tekstil, tarım gibi birçok konuyu tetiklemektedir. Bu açıdan turizm en önem vermemiz gereken konulardan bir tanesidir." dedi.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Ali Bıdı da 34 yıldır bu fuarı düzenlediklerini ve bunun önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Fuarda yerli ve yabancı katılımcıları bir araya getirdiklerini dile getiren Bıdı, "Fuarlar evlilik kurumu gibi, firmaları burada buluşuyor ve işbirliklerinin temelini atıyor. Fuarların şehre ve ekonomiye sağladığı katkılar paha biçilemez. Ulaşımdan konaklamaya, yeme içmeden alışverişe birçok sektör, fuarlardan etkileniyor." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin ve beraberindekiler, konuşmaların ardından stantları gezdi.

Kaynak: AA
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Rodos Adası, Türkiye, Antalya, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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