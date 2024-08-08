Antalya'da İkamet İzni Olan Yabancıların Çoğunluğu Rusya Federasyonu Vatandaşı

Ekonomi

Antalya'da ikamet izni olan her 4 yabancıdan 1'i Rusya Federasyonu vatandaşı

Kentte ikamet izni bulunan 128 bin 103 yabancıdan 32 bin 450'si Rusya Federasyonu'ndan

Rusya'yı sırasıyla 20 bin 73 ile Kazakistan, 15 bin 272 Ukrayna, 10 bin 754 Kırgızistan, 6 bin 542 Almanya ve 43 bin 12 ile de farklı uyruklardan yabancılar takip etti

ANTALYA - Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte 134 bin 725 yabancının yaşadığını, bunlardan 128 bin 103'ünün ikamet izni bulunduğunu, 5 bin 676 yabancı geçici korumayla, 946 yabancının ise Uluslararası Koruma kapsamında bulunduğunu açıkladı. Şahin, ikamet izni bulunan yabancılardan ilk sırada 32 bin 450 ile Rusya Federasyonu vatandaşı olduğunu bildirdi.

Temmuz ayı İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından yapıldı. Toplantının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Mobil Göç Noktası'nda açıklama yapan Vali Şahin, 134 bin 725 yabancının yaşadığını ve bunlardan 128 bin 103'ünün ikamet izniyle, 5 bin 676 yabancı geçici korumayla, 946 yabancının ise Uluslararası Koruma kapsamında ikamet ettiğini bildirdi.

Şahin, ikamet izni sahibi olan yabancılardan 32 bin 450'sinin Rusya Federasyonu'ndan, 20 bin 73'ünün Kazakistan, 15 bin 272'sinin Ukrayna, 10 bin 754'ünün Kırgızistan, 6 bin 542'sinin Almanya ve 43 bin 12'sinin ise farklı uyruklardan oluştuğunu kaydetti.

2024 yılı içerisinde bin 210 düzensiz göçmen yakalandığını belirten Vali Şahin, "Bunlardan 735'i sınır dışı edilmiş olup diğerlerinin işlemleri devam etmektedir. Son bir ay içerisinde 155 düzensiz göçmen yakalanmış olup 73'ü sınır dışı edilmiştir" dedi.

1 Aralık 2023 tarihinde Mobil Göç Noktası Aracı uygulamasının başladığını hatırlatan Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü: "3 noktada Mobil Göç Noktası aracımız bulunmakta olup zaman zaman çalışılan bölge değişiklik göstermektedir. Mobil Göç Noktası araçlarımız halihazırda Serik, Muratpaşa ve Alanya ilçelerimizde bulunmaktadır. Mobil Göç Noktalarımız aracılığıyla ilimizde 7.147 yabancı sorgulanmış olup düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 670 yabancı Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. Mobil Göç Noktalarımızda düzensiz göçle mücadelede yapılan uygulama ve denetimler kapsamında, kolluk birimlerimiz düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri kişilerin kimliğini/pasaportunu kontrol etmektedir. Kimliğini/pasaportunu ibraz edemeyen yabancılar gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla Mobil Göç Noktası araçlarımıza davet edilmektedir. İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz tarafından GöçNet veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılmaktadır. Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezine teslim edilmektedir. Mobil Göç Noktalarımızdaki düzensiz göçle mücadele tedbirlerine ek olarak İlimiz genelinde kolluk birimlerimiz tarafından 2024 yılı içerisinde toplam 134.759 yabancı sorgulanmıştır."

Vali Şahin, kentte 2024 yılı içerisinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 31 operasyon düzlendiğini ve bu operasyonlarda, 67 organizatör yakalanıp 21'nin tutuklandığını, 16'sının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, diğer şüpheliler hakkında ise adli işlemler devam etiğini ve göçmen kaçakçılığında kullanılan 35 araca da el konulduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

Temmuz ayı İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısına Vali Şahin'in yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG. Yarbay Tolga Coşkun, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Derya Erdoğan katıldı.