Antalya\'da Korsan Taşımacılık Devlete Aylık 15 Milyon TL Vergi Kaybı Yaşatıyor

Ekonomi

VIP Turizm Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Olcay Demirtaş, Antalya'ya gelen turistlerin kaçak taşımacılığını yapan kişilerin devlete yaşattığı vergi kaybının aylık yaklaşık 15 milyon olduğunu kaydetti. Demirtaş, "Korsan hizmeti veren aracın aylık kazancı minimum 50 bin-60 bin bandında, bu miktarda kazanan bir aracın devlete ödemesi gereken vergi 10 bin TL. Antalya'da 1000'in üzerinde korsan hizmet veren farklı kültürlerde olan insan var. Ortalama bir hesaplamada bulunursak, aylık bazında 10 milyon ya da 15 milyon TL vergi kaybı oluyor" dedi.

VIP Turizm Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Olcay Demirtaş, Antalya'da geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen yaklaşık 200 turizm taşımacılığı yapan vatandaşın kontak kapatma eyleminin ardından, açıklamalarda bulundu. Demirtaş, 3 yıldır korsan taşımacılık nedeniyle mağdur olduklarını kaydederek, bu kapsamda çalışma yapmalarına rağmen önüne geçemediklerini aktardı.

Yurtdışından gelip, kaçak yolla transfer hizmeti veriyorlar

Yasa dışı taşımacılığın engellenemediği her gün milli ekonomiye zarar verdiğini açıklayan Olcay Demirtaş, şu ifadelere yer verdi: "Engellemediğimiz takdirde, ülkemizde vergi kaybına ve korsan taşımacılığın hızla artmasına sebep olmaktadır. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Rusya- Ukrayna savaşından sonra özellikle Alanya bölgesine ilgi yoğun oldu, ev araç alıp, burada kendi vatandaşlarının transfer hizmetini sağlamak için iş yapmaya başladılar. Bunun haricinde, otel satmaya ve rehberlik hizmeti vermeye başladılar. Korsan hizmeti veren aracın aylık kazancı minimum 50 bin-60 bin bandında, bu miktarda kazanan bir aracın devlete ödemesi gereken vergi 10 bin TL. Antalya'da 1000'in üzerinde korsan hizmet veren farklı kültürlerde olan insan var. Ortalama bir hesaplamada bulunursak, aylık bazında 10 milyon ya da 15 milyon TL vergi kaybı oluyor, yıla vurduğumuz zaman ise afaki bir rakam çıkıyor."

İletişim, telegram ve whatsapp üzerinden sağlanıyor

Olcay Demirtaş, Antalya'da kaçak taşımacılık yaptığını öne sürdükleri Rus ve Ukraynalı vatandaşların, kendi ırkından kişilerle çalışmalarının yanı sıra Ortadoğu ülkelerinden, İsrail, Dubai ve Katar'dan gelen vatandaşlarla da çalışmaya başladıklarını aktardı. Korsan taşımacılık hizmeti verdikleri iddia edilen yabancı vatandaşların, yabancı dil bilgileri nedeniyle birçok ülkeden Antalya'ya gelen turistlerle çok daha kolay iletişim kurduklarını kaydeden Demirtaş, telegram ve whatsapp'ta oluşturdukları gruplarla transfer sağladıklarını anlattı.

Olcay Demirtaş, "WhatsApp'ta, 1000 kişi, 900 kişi ve 1025 kişiden oluşan gruplar var. Bu gruplar üzerinden, acentelere "Biz Antalya'da hizmet veriyoruz, yetki belgemiz var" deyip transfer satıyorlar. Havalimanında, ören yerlerinde ya da belirli güzergahlarda denetimlerin artması gerekiyor. Denetimler artırılmasının, bu tarz faaliyetlerin önüne geçilmesinde çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Denetim ve kontrol yapılıyor ama daha çok yapılması lazım, çünkü herkes artık bu işe yöneldi. İş, farklı bir kazanca gitti, adam evini arsasını satıp ya da ülkesinde kendi aracını satıp, Türkiye'de bir araç alıp ya da kendi aracını getirip, bu işi yapıyor. Her taraf korsan." diye konuştu.

2023 yılında, havalimanında 200 korsan araç yakalandı

Antalya'da yaşayan vatandaşların korsan transfer hizmeti ile karşılaştıkları durumda, emniyet müdürlüğüne veya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bildirmeleri yönünde çağrıda bulunan Olcay Demirtaş, 2023 yılında Antalya Havalimanı'nda çok sayıda korsan taşımacılık yapan kişinin yakalanmasını sağladıklarını kaydetti. Demirtaş, "2023 yılında havalimanı emniyetine şikayetlerimizi, ihbarlarımızı dikkate aldı. Ceza kesilen, bağlanan araçlar oldu. Geçtiğimiz sene, bizim aldığımız bilgiye göre havalimanı içerisinde yaklaşık 200'den fazla bağlandı, çok sayıda araç durduruldu, kontrol edildi. Korsanın yolcusunun araç içerisinde beyanı olmadığı takdirde bir şey yapılamıyor. Bizim en çok şikayetçi olduğumuz konu bu, yabancı turistin on tane valizi ile havalimanına gelmesi mantıklı değil. Kontrol edilmesi gerekiyor." dedi.

Geçtiğimiz ay Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne ziyarette bulunduklarını aktaran Olcay Demirtaş, kaçak taşımacılık hizmetine dair tespit ettikleri tüm transferleri bildirmeye devam edeceklerini söyledi. Demirtaş, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: "Bizden şöyle bir çalışma istediler; bundan sonraki süreçte tespit etmiş olduğumuz her şeyi onlara mail ya da resmi yazı üzerinden bildirmemizi istediler. Verileri topluyoruz, artık bugünden sonra Google üzerinden yetki belgesi satış yapanları ya da otelden korsan alanları tespit ettiğimiz takdirde elimizdeki videoyla ya da ekran görüntüsüyle, konu kapsamında ilgili kuruma bildireceğiz. Turizm sektöründe hizmet veren şirket sahipleri, acente sahipleri ve normal bireysel taşımacılık yapan kişilere de sesleniyorum, bu sektördeki herkesin baskı yapması çok güzel bir iş çıkartır ve korsan taşımacılığı engelleriz." - ANTALYA