Antalya'da Termometreler 46 Dereceyi Gösterdi, Sahiller Boşaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Termometreler 46 Dereceyi Gösterdi, Sahiller Boşaldı

Antalya'da 2 gündür etkili olan sıcak hava dalgası bugün daha da arttı. Kentte termometreler 46 dereceyi gösterirken, aşırı sıcaktan dolayı sahiller boşaldı. İklim değişikliği ve yüksek nem oranı nedeniyle tatilciler ve yerel halk evlerinden ve otellerinden çıkmamayı tercih etti. Antalya'nın meşhur Konyaaltı Sahili bile boş kaldı.

05.06.2024 15:55
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Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterdi, sahiller boşaldı

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da 2 gündür etkili olan sıcak hava dalgası bugün etkisini daha da fazla gösterdi. Kentte termometreler 46 dereceyi gösterirken, aşırı sıcaktan dolayı sahiller boşaldı.

İklim değişikliğinin de etkisiyle yumuşak bir Kış mevsiminin geçtiği Antalya'da termometre 46 dereceyi gösterirken, nem oranıysa yüzde 9 olarak ölçüldü. Genelde tatilcilerin ve Antalya yaşayan vatandaşların doldurduğu Konyaaltı Sahili ise boş kaldı. Şehir sakinleri ve turistler sıcak havada evlerinden ve otellerinden çıkmamayı tercih etti.

Sahile sandalyesini alarak arkadaşıyla sohbet etmeye gelen İsmail Yılmaz, 15 dakika önce Konyaaltı Sahili'ne geldiklerini fakat yüksek sıcaklığa dayanamayarak eve döneceklerini açıkladı. Yılmaz, "Hissedilen hava sıcaklığı 50 derece" dedi.

Kırşehir'den ailesiyle düğün için geldiğini söyleyen Latife Köksal ise, "Kırşehir'den gelip torunun düğünü yaptık, burada da deniz balayı yapıyoruz. Antalya çok sıcak, ağacın altında oturuyoruz. Gündüzleri buraya geliyoruz, yiyor içiyor sohbet ediyoruz. Antalya'yı çok seviyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Termometreler 46 Dereceyi Gösterdi, Sahiller Boşaldı - Son Dakika

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