Antalya'da turizm sezonu açıldı, toplu taşıma araçları şoförsüz kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da turizm sezonu açıldı, toplu taşıma araçları şoförsüz kaldı

29.06.2022 13:14
Antalya'da turizm sezonu açıldı, toplu taşıma araçları şoförsüz kaldı

Antalya'da turizm sezonunun açılması ile birlikte şoförlerin turizm alanına yönelmesi ile toplu taşıma otobüsleri sürücüsüz kaldı.

Antalya'da turizm sezonunun açılması ile birlikte şoförlerin turizm alanına yönelmesi ile toplu taşıma otobüsleri sürücüsüz kaldı. Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, "190 tane aracımız şoför olmadığı için yatıyor. Ciddi anlamda şoför sıkıntımız var. 12 ay iş garantisi var. 7-7 bin 500 TL maaş veriyoruz" dedi.

Turizmin başkenti Antalya'da pandeminin sonra erip hayatın normale dönmesinin ardından turizm sezonu yeniden canlandı. Otellerde yaşanan doluluk ve yurt dışından gelen turistlerin artmasının ardından toplu taşımada çalışan birçok şoför de turizmde taşımacılığa yöneldi. Bunun üzerine

toplu taşıma araçlarında şoför sıkıntısı yaşandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, otobüs esnafının sorunlarını anlatarak, çözüm önerilerinde bulundu. Antalya trafiğinde çok ciddi anlamda yoğunluk olduğunu belirten Arslan, "Turizm sezonunun açılması ile birlikte şehrimizde ciddi anlamda şoför bulmakta zorlanıyoruz. Gerek ulusal basın olsun gerekse yerel basın olsun ilanlarımızı verdik. 190 tane aracımız şoför olmadığı için yatıyor. Ciddi anlamda şoför sıkıntımız var. İş arayan arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. 12 ay iş garantisi var. İşleri hazır. 7-7 bin 500 TL maaş veriyoruz. Tabii maaşını az bulduğunu dile getiren arkadaşlarımız da var" dedi.

"En fazla otomobil kullanan şehirlerin başında geliyoruz"

Antalya'da pandemi öncesi günlük 400 bin yolcu taşındığını söyleyen Arslan, "Şu anda kısıtlamalar kaldırılmasına rağmen günlük 230 bin yolcu taşıyoruz. Türkiye verilerine baktığımız zaman en fazla otomobil kullanan şehirlerin başında geliyoruz. Ortalama iki kişiye bir otomobil düşüyor, en fazla araç sayısında ise 4'üncü sıradayız. Yeterli sayıda yolcuya ulaşamadığımız için de ister istemez ulaşım ücretleri artış gösteriyor. Aynı zamanda zarar etmemizden ötürü yeterli miktarda şoför arkadaşlarımıza iyi maaş veremiyoruz" diye konuştu.

"190 tane aracımız şoför olmamasından ötürü çalışmıyor"

Vatandaşların toplu taşımayı kullanması durumunda trafikte rahatlama olacağını dile getiren Arslan, "Biz şoför arkadaşlarımıza sabah 07.30 ile akşam 19.00 arasında klimaları açmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Ama nedenler de ortadadır. Şoför arkadaşlarımız 3-3 bin 400 TL arasında günlük yakıt alıyor. Şoföre klima aç diyoruz, onlar da bize giderlerini atıyor. Tabii ki de denetimler yapılıyor, cezai işlemler yapılıyor. Bugünden sonra denetimler daha da sıkılaşacak. Yakıtta indirim devam ederse maliyetlerin üzerine kar kalırsa ulaşımda indirim düşünülür. Bizim şu anda 300 civarında bir aracımız çalışıyor, 190 tane aracımız ise şoför olmamasından ötürü çalışmıyor. Son günlerde bize müracaat eden kişiler arasında ehliyetini çeşitli yönlerden almış arkadaşlarımız da var. Bizim bu arkadaşlarımıza da bir af getirilmesi yönünde bir talebimiz var" dedi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
EGO'ya ait toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar satışa sunuldu EGO'ya ait toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar satışa sunuldu Mersin Büyükşehir'den Toplu Taşıma Şoförlerine Özel Farkındalık Eğitimi Mersin Büyükşehir'den Toplu Taşıma Şoförlerine Özel Farkındalık Eğitimi Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da turizm sezonu açıldı, toplu taşıma araçları şoförsüz kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:08 Efsane oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi
12:57 Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, yargılandığı davada ikinci kez beraat etti
12:39 Otomobil ve motorun çarpıştığı kazada felaket yaşandı: 3 ölü, 1 yaralı
12:23 Mehmet Ali Erbil'den özel hastane isyanı! 2 dakika muayeneye 1300 TL ödedi
12:23 Demir Yumruk operasyonundan yeni ayrıntılar! Baskın yapılan her yerden para çıkıyor
12:21 Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular netleşti! İşte Okan Buruk'un listesi
12:21 Ayakları dışarıda otomobil kullanan sürücüye ceza yazıldı
11:58 Terör destekçisi vekil Kakabaveh'dan, İsveç hükümetine sert tepki: Türkiye'ye teslim oldu
11:52 Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte Weghorst'un maliyeti
11:48 Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yaptığı muhtıraya Akşener'den tepki: İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 13:18:16. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da turizm sezonu açıldı, toplu taşıma araçları şoförsüz kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement