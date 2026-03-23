Antalya Hali, 64 Ülkeye Günlük 3 Bin Ton Sebze İhraç Ediyor - Son Dakika
Antalya Hali, 64 Ülkeye Günlük 3 Bin Ton Sebze İhraç Ediyor

Antalya Hali, 64 Ülkeye Günlük 3 Bin Ton Sebze İhraç Ediyor
23.03.2026 10:06
Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, günlük 3 bin ton yaş sebze ve meyve ihraç ediyor.

TÜRKİYE'nin en büyük üretici hali konumundaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nden günlük ortalama 3 bin ton yaş sebze meyve, yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara gönderiliyor. Türkiye'nin sebze üretiminin yarısının karşılandığı halden, 64 ülkeye tarım ürünü ihraç ediliyor.

Yaş sebze ve meyve başta olmak üzere çeşitli tarımsal üretimde adından söz ettiren Antalya'da, Türkiye'nin sebze tüketiminin yarısı karşılanıyor. Kentteki 327 bin hektar tarım alanında hasat yapan yaklaşık 157 bin çiftçi, seralarda, açık tarlalarda ve bahçelerde ürettiği domatesten hıyara, kabaktan bibere, patlıcandan mantara, portakaldan elma, muz ve zeytine, tropik meyvelere kadar onlarca yaş sebze meyve ve kesme çiçek yetiştiriyor.

64 ÜLKEYE İHRACAT

Geçen yıl 24 milyar 489 milyon 831 bin 445 lira değerindeki tarımsal ürün, kent merkezi ve ilçelerdeki toplam 21 üretici hali aracılığıyla Türkiye'deki bütün illere, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Polonya, İngiltere, Finlandiya, Hollanda başta olmak üzere 64 ülkeye pazarlanıyor.

Türkiye'nin en büyük üretici hali konumundaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nden günlük ortalama 3 bin ton yaş sebze meyve, yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara gönderiliyor. 30 yıldır hizmet veren hal, aynı zamanda yaklaşık 15 bin kişinin de geçim kaynağı oldu. Üreticinin tarladan ve seralardan toplayıp hale ulaştırdığı ürünler, müstahsiller ve komisyoncular aracılığıyla tüccara satılıyor. Tüccarın satın aldığı ürünler paketleme tesisinde paketleniyor ve gideceği şehre gönderilmek üzere araçlara yükleniyor.

HALE, GÜNDE 15 BİN ARAÇ DOLUSU ÜRÜN GİRİYOR

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, "Antalya Hali ülkemiz için önemli bir tesis. Günde ortalama 3 bin ton ürün işleniyor. 64 ülkeye ihracat yapıyoruz. Günde ortalama 15 bin araç dolusu ürün hale giriş yapar ve bütün şehirlere bu ürünleri gönderiyoruz. Türkiye'nin en önemli üretici halinden biri. Halde çalışan 15 bin kişi evine ekmek götürüyor. Özellikle Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Polonya, İngiltere, Finlandiya, Hollanda başta olmak üzere Balkan ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri gibi çok sayıda ülkeye ürün gönderiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Antalya Hali, 64 Ülkeye Günlük 3 Bin Ton Sebze İhraç Ediyor - Son Dakika

Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Tıp öğrencisi Yaren’in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı
İsrail’de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Çanakkale’de sağanak etkili oldu 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı Çanakkale'de sağanak etkili oldu; 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
Fatih’te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı Fatih'te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar

10:21
Türk futbolunun bittiğinin özeti: 5 aylık çocuğuma...
Türk futbolunun bittiğinin özeti: 5 aylık çocuğuma...
10:13
’’Para var huzur var’’ dedirten görüntü
''Para var huzur var'' dedirten görüntü
10:09
TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun iade davasında karar çıktı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
09:51
Bu karenin değeri 20 milyon dolar
Bu karenin değeri 20 milyon dolar
09:39
Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu Emniyet’te pes dedirten ifade
Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu! Emniyet'te pes dedirten ifade
09:28
Böylesi görülmedi Kim’den Putin’e görkemli karşılama
Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama
09:15
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
08:35
Altın fiyatları tepetaklak İşte uzmanların işaret ettiği seviye
Altın fiyatları tepetaklak! İşte uzmanların işaret ettiği seviye
08:06
ABD’de havalimanında büyük facia Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı
ABD'de havalimanında büyük facia! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı
07:40
Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum
Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum
07:21
Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz
Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz
SON DAKİKA: Antalya Hali, 64 Ülkeye Günlük 3 Bin Ton Sebze İhraç Ediyor - Son Dakika
