Antalya Kepez Altınova'da çiçek seraları fırtınada zarar gördü, hasat yapılamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Kepez Altınova'da çiçek seraları fırtınada zarar gördü, hasat yapılamıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Kepez Altınova\'da çiçek seraları fırtınada zarar gördü, hasat yapılamıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kepez Altınova'daki çiçek seraları, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle zarar gördü; sera naylonları yırtıldı ve bazı seraların içine su doldu. Üreticiler, çiçeklerin hasat edilemediğini ve ürün kaybının fiyatlara yansıdığını belirtiyor.

Antalya'da son yıllarda etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, tarımsal üretimin yanı sıra çiçek seralarını da olumsuz etkiliyor. Kepez ilçesi Altınova bölgesinde yoğunlaşan çiçek üretiminde, fırtına nedeniyle sera naylonlarının yırtılması, su baskınları ve ürün kayıpları yaşanıyor. Üreticiler, çiçeklerin zarar gördüğü için hasat edilemediğini, bunun da fiyatlara yansıdığını söyledi.

Antalya'da çiçek üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Kepez ilçesi Altınova mevkisinde üreticiler, özellikle kış aylarında etkili olan yağış ve fırtınaya karşı mücadele ediyor. Yaklaşık 10 yıldır çiçek sektöründe üreticilik ve toptancılık yapan, 35 dönüm serada üretim gerçekleştiren Ökkeş Duran, son yıllarda kış şartlarının giderek ağırlaştığını söyledi. İzmir, Adana ve Yalova'nın da çiçek üretiminin yoğun yapıldığı iller arasında yer aldığını belirten Duran, Antalya'da ise üretimin büyük bölümünün Altınova çevresinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

'DİKEN ÜSTÜNDEYİZ'

Son 3-4 yıldır çetin kış şartlarıyla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Duran, "Maalesef doğal olaylara karşı önlem alma şansımız yok. Son 3-4 yıldır kışlar çok çetin geçiyor. Bu durum seralarımızı da etkiliyor. Bir nevi diken üstündeyiz. Çok yağış gelmesin veya fırtına çıkmasın diye gözümüz sürekli havada" dedi. Ani su baskınları ve fırtınalara karşı yapılabilecekleri şeylerin sınırlı olduğunu belirten Duran, seraları yenilemenin dışında kapsamlı önlem alamadıklarını kaydetti. Duran, "Geçmiş yıllarda bunu birkaç kez yaşadık. Tedbir olarak seralarımızı yenileyerek önlem almaya çalışıyoruz. Bunun haricinde yapabileceğimiz bir şey olmuyor" diye konuştu.

'EMEKLERİMİZ MAALESEF ÇÖPE GİDİYOR'

Fırtına ve sağanak nedeniyle seralarının birçok kez zarar gördüğünü anlatan Duran, bazı seraların suyla dolduğunu, naylonlarının ise parçalandığını söyledi. Naylonların yırtılmasıyla yağmur ve rüzgarın doğrudan çiçeklere ulaştığını belirten Duran, "Su baskınlarında seraların ağzına kadar su dolduğunu, üstlerindeki sera naylonlarının yırtıldığını birçok kez yaşadık. Seranın naylonu yırtıldığı zaman yağmur doğrudan çiçeklerle temas ediyor. Rüzgara maruz kalan çiçekler de zarar görüyor. Hasat edemeyeceğimiz hale geliyor. Emeklerimiz maalesef çöpe gidiyor" dedi.

'SİGORTA DA YETERLİ OLMUYOR'

Seralarının bir bölümünün sigortalı olduğunu ancak hasar sonrasında yeterli desteği alamadıklarını dile getiren Duran, sigorta kapsamındaki eksikliklere dikkati çekti. Üreticilerin fırtına öncesinde birbirlerini uyarmasının da yaşanabilecek zararı önlemeye yetmediğini belirten Duran, kendi seralarında yağmur suyunun içeri girmemesi için alt ve yan bölümleri kontrol ettiklerini, fırtınanın etkisini azaltmak amacıyla yan perdeleri kapattıklarını söyledi.

'FIRTINADA ÜRETİM AZALIYOR, FİYATLAR ARTIYOR'

Olumsuz hava koşullarının çiçek fiyatlarına da yansıdığını belirten Duran, fırtına nedeniyle üretimin azalmasının piyasada fiyat artışına neden olduğunu kaydetti. Duran, "Fırtına çıktığında zor durumda kalıyor, zarara giriyoruz. Ürünlerimiz çöpe gidiyor, maliyetlerimiz de artıyor" dedi.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerFırtınaFırtınaAntalyaEkonomiGüncelKepezÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı
Kanada’da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir Kanada'da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir
Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü
Suudi Arabistan resmen onayladı Türkiye ile tarihi anlaşma Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma
Bu nasıl oyun Türkiye’de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı
Altında dengeler değişti Fed’den piyasaları sarsan mesaj Altında dengeler değişti! Fed'den piyasaları sarsan mesaj
Tam 32 yıldır üretiliyordu Otomotiv devi fişini çekti Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti
Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar İğrenç planı bozuldu Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu
48 milyon kez izlenmiş İspanya’dan skandal videolar sonrası kritik adım 48 milyon kez izlenmiş! İspanya'dan skandal videolar sonrası kritik adım
ABD’de büyük hesaplaşma Kritik oylamadan sürpriz sonuç ABD'de büyük hesaplaşma! Kritik oylamadan sürpriz sonuç
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
09:38
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
09:36
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var
Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
09:24
Amedspor transferde çıldırdı Hedefte dünya yıldızı var
Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var
09:13
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
09:09
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
09:07
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
08:42
KYK yurtlarında yeni dönem İzinsiz görüntü paylaşan yurttan çıkarılacak
KYK yurtlarında yeni dönem! İzinsiz görüntü paylaşan yurttan çıkarılacak
08:09
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
08:00
ABD’de büyük hesaplaşma Kritik oylamadan sürpriz sonuç
ABD'de büyük hesaplaşma! Kritik oylamadan sürpriz sonuç
06:55
Tam 32 yıldır üretiliyordu Otomotiv devi fişini çekti
Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti
06:49
Altında dengeler değişti Fed’den piyasaları sarsan mesaj
Altında dengeler değişti! Fed'den piyasaları sarsan mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 10:01:45. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya Kepez Altınova'da çiçek seraları fırtınada zarar gördü, hasat yapılamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android