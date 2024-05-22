Antalya Ticaret Borsası Başkanı: Türk Mutfağı Ekonomiye Kazandırılmalı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Ticaret Borsası Başkanı: Türk Mutfağı Ekonomiye Kazandırılmalı

Antalya Ticaret Borsası Başkanı: Türk Mutfağı Ekonomiye Kazandırılmalı

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, coğrafi işaretli ürünlerin çoğunun gastronomi ile ilgili olduğunu belirterek, turizm ve mutfak kültürünün ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi. Gastronomi turizminin katma değeri yüksek olduğunu vurgulayan Çandır, Türkiye'nin uluslararası bir coğrafi işaret merkezi olması gerektiğini ifade etti. Türk Patent ve Marka Kurumu'na göre, bin 584 ürünün coğrafi işaret ile tescillendiği ve bunların yüzde 91'inin gastronomi ile ilgili olduğu bildirildi. Antalya Ticaret Borsası olarak, Antalya'da 1'i halı, 16'sı gastronomi ile ilgili olmak üzere toplam 17 ürünün coğrafi işaret tescili kazandırıldığı belirtildi.

22.05.2024 11:18
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 91'inin gastronomi ile ilgili olduğunu belirterek, başta turizm olmak üzere zengin ve köklü mutfak kültürünün ekonomiye kazandırılması gerektiğini kaydetti.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 21-27 Mayıs tarihlerinin Türk Mutfağı Haftası olarak kutlandığını belirterek, gastronomi ve coğrafi işaretler konusunda açıklamada bulundu. Bu yıl Türk Mutfağı Haftası'nın "Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Sağlıklı, Geleneksel, Atıksız" ana temasıyla kutlandığını belirten Çandır, kadim Anadolu mutfağının zenginliklerine dikkat çekti.

"Gastronomi turizminin katma değeri yüksek"

Gastronominin, turizm, ekonomi, coğrafya, antropoloji gibi birçok alana dokunduğunu ve öneminin gün geçtikçe arttığını kaydeden Çandır, "Gastronomi turizmi, konaklama turizmine göre yüzde 40 daha fazla katma değer sağlar. Türkiye'ye gastronomi deneyimi için gelen turistlerin harcamaları ise sadece konaklama amaçlı gelenlerin harcamalarından yüzde 50 daha fazladır. Dünya turizm rotalarında coğrafi işaretli ürünler ve gastronomi turları giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, ülkemiz uluslararası bir coğrafi işaret merkezi olma yolunda çalışmalı ve ürünlerin hikayelerini öne çıkarmalıyız" diye konuştu.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bin 584 ürünün coğrafi işaret ile tescillendiğini, bu ürünlerin yüzde 91'inin gastronomi ile ilgili olduğunu bildiren Ali Çandır, tescilli ürünlerin yüzde 28'inin yemek, yüzde 21'inin tarım ürünleri, yüzde 21'inin hamur işleri ve tatlılar, yüzde 21'inin ballar, çikolatalar, peynirler ve yağlardan oluştuğunu kaydetti. Çandır, tescil işlemi devam eden 641 başvurunun yüzde 91'inin de yine gastronomi ile ilgili olduğunu söyledi.

Coğrafi işarette TOBB gayreti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı oda ve borsalar olarak yerel değerler ve lezzetleri korumak için tescil ettirdiklerini, ürünlerin yüzde 39'una oda borsalar tarafından coğrafi işaret tescili alındığını belirten Çandır, "TOBB'un yoğun gayretleriyle, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret ile tescilli ürün sayısı 21'e ulaşmıştır. 7'si ilan aşamasında olmak üzere, toplam 51 başvurunun işlemleri ise devam etmektedir" dedi.

Antalya'nın 1'i halı, 16'sı gastronomi ile ilgili olmak üzere coğrafi işaretli 17 ürünü olduğunu kaydeden Ali Çandır, bu ürünlerin 11'inin Antalya'daki oda ve borsalar tarafından tescil ettirildiğini söyledi. Çandır, Antalya Ticaret Borsası olarak, Antalya tavşan yüreği zeytini ve Korkuteli karyağdı armuduna coğrafi işaret tescili kazandırdıklarını belirterek, "Ülke genelinden gelen destek taleplerine olumlu yanıt vererek birçok ürünün coğrafi işaret ile tescillenmesine katkı sağlıyoruz" dedi.

YÖREX ivme kazandırdı

Başkan Çandır, bu yıl 13'üncüsü 9-13 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in yöresel ürünlerin tescili ve ekonomiye kazandırılmasında ciddi katkı sağladığına vurguladı. Ali Çandır, "Yöresel Ürünler Projemiz ile Anadolu'nun kıyıda köşede kalmış yöresel ürünlerinin ekonomiye kazandırılması ve katma değerli bir hale gelmesi için çalışıyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Ticaret Borsası Başkanı: Türk Mutfağı Ekonomiye Kazandırılmalı - Son Dakika

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