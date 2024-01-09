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Antalya'ya 2023 yılında hava yoluyla 16 milyon 84 bin 737 turist geldi - Son Dakika
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Antalya'ya 2023 yılında hava yoluyla 16 milyon 84 bin 737 turist geldi

Antalya, 2023 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu kırarak, 15 milyon 689 bin 258 turistin dış hatlardan geldiği ve 395 bin 479 yolcunun transferlerle ulaştığı toplamda 16 milyon 84 bin 737 turisti ağırladı. Rusya, Antalya'ya en fazla turist gönderen ülke oldu ve onu Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Çekya, İsrail ve Ukrayna takip etti.

Antalya\'ya 2023 yılında hava yoluyla 16 milyon 84 bin 737 turist geldi
09.01.2024 - 11:44,
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Antalya'ya 2023 yılında hava yoluyla 16 milyon 84 bin 737 turist geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyanın gözde turizm merkezlerinden Antalya, geçen yıl turizmde tüm zamanların rekorunu kırdı.

2023'te dış hatlardan 15 milyon 689 bin 258 turistin geldiği Antalya'ya, farklı havalimanlarından transferlerle de 395 bin 479 yolcu ulaştı. Böylece Antalya'ya, 2023'te hava yoluyla 16 milyon 84 bin 737 turist geldi.

Ülkeler özelinde bakıldığında, Antalya'ya en fazla turistin geldiği ülke Rusya oldu. Rusya'yı Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Çekya, İsrail ve Ukrayna takip etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'ya 2023 yılında hava yoluyla 16 milyon 84 bin 737 turist geldi - Son Dakika
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