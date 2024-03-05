Antalya, Yılın İlk 2 Ayında Yabancı Misafir Sayısını Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya, Yılın İlk 2 Ayında Yabancı Misafir Sayısını Artırdı

Antalya, Yılın İlk 2 Ayında Yabancı Misafir Sayısını Artırdı

Antalya, yılın ilk 2 ayında yüzde 10.82 artışla 499 bin 784 yabancı misafiri ağırladı. Şubat ayında ise yüzde 17.20 artış yaşandı. Almanya, en çok ziyaretçi gönderen ülke oldu.

05.03.2024 11:41  Güncelleme: 11:43
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Akdeniz'in en önemli turizm destinasyonlarından Antalya, yılın ilk 2 ayında yüzde 10.82 artışla 499 bin 784 yabancı misafiri ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yılın ilk iki ayında yüzde 10,82 artış yakalayan Antalya 499 bin 784 yabancı ziyaretçi ağırladı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya turizminde şubat ayında da yüzde 17,20 artış yaşandı. Antalya'nın şubat ayında ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı 270 bin 686 oldu.

Şubat'ta en çok turist Almanya'dan

Antalya'ya şubat ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 58 bin 228 ziyaretçi ile Almanya birinci oldu.

Rusya Federasyonu'nun 48 bin 937 ziyaretçi ikinci olduğu sıralamada İngiltere de 37 bin 454 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

Polonya, Hollanda, Kazakistan, Ukrayna, Danimarka, Avusturya ve Belçika ise İngiltere'nin ardından sırasıyla Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.

İki aylık verilerde ise Rusya Federasyonu 106 bin 304 ziyaretçi ile birinci olurken Almanya 97 bin 655 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere de 55 bin 384 ziyaretçi ile üçüncü oldu.

İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Kazakistan, Ukrayna, Hollanda, İran, Belçika ve Danimarka izledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya, Yılın İlk 2 Ayında Yabancı Misafir Sayısını Artırdı - Son Dakika

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