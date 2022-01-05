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Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı - Son Dakika

Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı

05.01.2022 12:34

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri öne sürülen bayilere yönelik soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Müşteri kılığına giren polislere çeşitli bahanelerle stoklarında araç olmadığını belirten bayilerin, aslında ellerinde yeteri kadar araç olduğu ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın araç fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa yönelik soruşturması devam ediyor. Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 araç bayisinde inceleme başlattı.

ÇEŞİTLİ BAHANELERLE SATIŞ YAPMADILAR

Müşteri gibi davranarak araç bayisine giden ekipler, sıfır araç talebinde bulundu. Firma yetkilileri, otomotiv sektöründeki çip krizi ve ham madde tedarikinde yaşanan sorunları sebep göstererek stoklarında araç olmadığını söyledi. Bazı bayiler de iç aksesuar donanımı ve kaportalarına seramik koruyucu çekileceği gerekçesiyle stoklarındaki araçların satışa hazır olmadığını öne sürdü.

STOKLARINDA ARAÇ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin hemen ardından aynı firmalara bu sefer de maliye müfettişleri girdi, araç stok kayıt bilgilerini kontrol etti. Müfettişlere ellerinde araç olmadığını iddia eden bayilerin stoklarında yeteri kadar araç olduğu belirlendi. Bunun üzerine söz konusu bayilere para cezası kesen müfettişler, buna ilişkin tutanağı da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına gönderdi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Başsavcılık, 17 Aralık 2021'de bayilerden yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddia edilen kişiler hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma, "sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "ihtikar ve fiyatları etkileme" suçlarından yürütülüyor.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Başsavcılığı, Tragger, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı - Son Dakika
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