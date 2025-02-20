Araç kiralamada yeni dönem: İlk yeterlilik belgeleri sahiplerini buldu

Ekonomi

Türkiye'de araç kiralama sektöründeki ilk ulusal mesleki yeterlilik belgeleri verildi. ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, araç kiralama sektörünün turizm ekonomisi için kritik bir rol oynadığını belirterek, ruhsat sorunlarının çözümü ve sektörde kalite standartlarının yükseltilmesi için iş birliği içerisinde olacaklarını kaydetti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ATSO, Türkiye Otomobil Kiralama Federasyonu (TOKFED), Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) ve Araç Kiralama Kuruluşları Derneği (AKKDER) iş birliğiyle düzenlenen "Araç Kiralama Sektörünün Dünü, Bugünü, Geleceği" panelinde, sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Panelde, ATSO tarafından hayata geçirilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanan "Araç Kiralama Danışmanı S4 Ulusal Mesleki Yeterlilik" programı kapsamında, Türkiye'de araç kiralama sektöründeki ilk ulusal mesleki yeterlilik belgeleri de sektör çalışanlarına takdim edildi.

"Ruhsat sorunu çözüldü"

Sektörde birçok sorunla karşılaştıklarını belirten Araç Kiralama Kuruluşları Derneği (AKKDER) Çiğdem Koşan, "Dikkat etmemiz gereken çok fazla mevzuat ve prosedür var. Bu da zaman zaman bizleri zorluyor ve mağduriyetler yaşanmasına neden oluyor. Özellikle iş yeri ruhsatları konusunda ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Ancak Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde bu sorunu çözdük. Böylece 395 iş yerimiz mesleki faaliyetlerine rahatlıkla devam edebiliyor. Ancak Ermenek'te derneğimize tahsis edilen depolama alanı doldu. Bu nedenle ruhsat alamayan bazı iş yerleri kapanmak zorunda kaldı. Neyse ki, ATSO devreye girerek sorunumuzu çözdü. Yasal düzenlemeler sağlandıktan sonra 900 işletmemiz daha ruhsat alabilecek. Kemer'de de ruhsat sorunu çözüme kavuştu" dedi.

TOKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Danışkan, iş gücü piyasasının kalitesini artırmak, sektörel gelişmeleri yakından takip etmek ve mesleki yeterlilik konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Ali Güler ise 27 sektörde toplam 920 ulusal mesleki yeterlilik standardı yayınladıklarını belirterek, bugüne kadar 3 milyon kişinin mesleki yeterlilik belgesi alarak çalışma hayatına kazandırıldığını ifade etti. Ayrıca, 6 farklı dilde eğitim verdiklerini de sözlerine ekledi.

"Türkiye'nin petrolü turizmdir"

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Hacısüleyman, Antalya gibi turistik bölgelerde, araç kiralama sektörünün yalnızca bir ulaşım çözümü olmadığını, tamamlayıcı bir sektör olduğunu belirterek, "Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan şehrimizde, araç kiralama hizmetlerinin kalitesi ve güvenilirliği, Antalya'nın turizm markasına doğrudan etki etmektedir. Dolayısıyla sektörümüzün güçlenmesi, yalnızca firmalarımızın değil, şehrimizin de kazancına katkı sağlayacaktır" dedi. Antalya'nın, Türkiye'de birçok açıdan dördüncü sırada bir kent olduğuna dikkati çeken Hacısüleyman, ekonomide ise altıncı sırada olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Araç kiralama konusu gündemimize ilk geldiğinde, bu alana büyük bir önem vererek çalışmalarımıza başladık. Antalya'nın en güçlü olduğu sektörler turizm ve tarım. Turizm sektörünün önemli bir parçası olan araç kiralama alanında kaliteyi artırmak için yürütülen çalışmalara destek verdik. Öncelikle, sektör firmalarının ruhsat sorunlarını çözmek amacıyla belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdik. Şu an için ruhsat konusunda büyük bir problem görünmüyor, ancak daha fazla depolama alanı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'de zaman zaman yeni kanun ve yönetmelikler, yeterli saha çalışması yapılmadan hızla yürürlüğe giriyor. Bu durum, sonrasında bazı düzenlemeler yapılmasını gerektiriyor. Sektörümüzün tek bir yasal çerçeveye oturtulması gerekiyor ki bu da bizler için büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Türkiye'nin petrolü turizm ve ülkemizin en büyük ekonomik gücü. Yıllık 60 milyar dolarlık turizm geliri, ülkemiz için çok önemli bir ihracat kalemidir. Bu nedenle, sektörde kaliteyi artırmak adına atılacak her adımı el birliğiyle desteklemeli ve geliştirmeliyiz."

"Araç kiralama, turizm ekonomisinin anahtarlarından biri"

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, "Antalya olarak birçok alanda öncüyüz. 'Her şey dahil' sisteminde dünyada birinci sıradayız. Geçmişte bu sistem, ekonomik şartlar nedeniyle bir çıkış yolu olarak benimsendi. O dönem fiyatlar o kadar düşmüştü ki sektörde bir sıçrama yapmamız gerekiyordu ve bu modeli tercih ettik. Ancak artık farklı bir sıçrama yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bugün sektörümüz daha serbest, vizyonumuz daha geniş ve geleceğe dair umutlarımız daha güçlü" dedi. ATSO olarak en önemli görevlerinin Antalya'da ticareti geliştirmek olduğuna dikkat çeken Hacısüleyman, "Her şey dahil sisteminde tatil yapan turistlerin otelden çıkması gerekiyor. İşte burada araç kiralama sektörü büyük bir rol oynuyor. Kiraladıkları araçlarla şehri keşfeden turistler, farklı işletmelerden hizmet alarak ekonomiye katkı sağlıyor. Müze ve ören yerlerine giriş ücreti ödüyorlar, yakıt alıyorlar, restoranlarda yemek yiyorlar ve alışveriş yapıyorlar. Tüm bunlar şehir ekonomisinin çarklarını döndüren unsurlar" diye konuştu. Araç kiralama sektörünün şehirlerin cazibesini artıran önemli bir unsur olduğunu belirten Hacısüleyman, "Sektörde toplam kaliteyi sağladığımızda işlerin nasıl kolaylaştığını göreceğiz. Elbette bu süreç kolay değil. Ruhsat almak, standartları sağlamak, belirli bir seviyede kalmak emek istiyor. Ancak kalitemizi artırarak Antalya'ya ve Türkiye'ye gelen turistlerin güvenli ulaşım ihtiyacını karşılayan bir sektör haline gelmeliyiz" ifadelerini kullandı.

ATSO 46. Grup (Taşıt Kiralama ve İlgili Hizmetler) Meslek Komitesi öncülüğünde, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle gerçekleştirilen programa, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Ali Güler, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mustafa Özgen, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın, ATSO Genel Sekreteri Av. Aslı Şahin Tekin, ATSO Meclis Üyesi, ATSO Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ATSOMESEM İktisadi ve İdari İşletme Müdürü Ömer Gilan, TOKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Danışkan, TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kağan Yaşa, TOKKDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları; Enterprise Rent a Car CEO Özarslan Tangün ve Otokoç Otomotiv A.Ş. CEO İnan Ekici, AKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Koşan, ATSO 46. Grup Meclis Üyeleri Ziya Özden Tezgel ve Cafer Yüce, Komite Başkanı Adnan Mazıcı ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

"Sektöre çözüm için iş birliği protokolü"

ATSO, ATSO MESEM, TOKKDER, AKKDER ve TOKFED iş birliğiyle, araç kiralama sektörüne yönelik ulusal mesleki standartlar ve yeterliliklerin oluşturulması, sektörün karşılaştığı sorunlara çözüm odaklı ortak projeler ve toplantılar düzenlenmesi, mesleki eğitim, belgelendirme ve yeterlilik belgelerinin yaygınlaştırılması amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Meclis Üyesi ve ATSO Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile ATSO MESEM İktisadi ve İdari İşletme Müdürü Ömer Gilan, Genel Sekreteri Av. Aslı Şahin Tekin, TOKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Danışkan, TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kağan Yaşa ve AKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Koşan tarafından imzalandı.

Araç kiralama sektörünün yol haritası konuşuldu

ATSO, TOKKDER, AKKDER ve TOKFED iş birliğinde düzenlenen "Araç Kiralama Sektörünün Dünü, Bugünü, Geleceği" paneli, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla ve başarıyla gerçekleştirildi. ATSO 46. Grup (Taşıt Kiralama ve İlgili Hizmetler) Meslek Komite Başkanı Adnan Mazıcı, TOKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Danışkan, TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kağan Yaşa, TOKKDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Otokoç Otomotiv CEO İnan Ekici, TOKKDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Enterprise Rent A Car Türkiye CEO Özarslan Tangün'ün katılımı ve AKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Koşan moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, araç kiralama sektörünün geçmişten günümüze gelişimi, karşılaşılan fırsatlar ve zorluklar, gelecekte sektörün izleyeceği yol haritası ele alındı. Sektörde yeni iş modelleri, teknolojik dönüşüm ve mesleki yeterlilik belgelerinin önemi gibi konuların görüşüldüğü panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - ANTALYA