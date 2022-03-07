Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Gece yarısı zam geliyor, motorin 22 TL'yi aşıyor - Son Dakika
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Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Gece yarısı zam geliyor, motorin 22 TL'yi aşıyor

07.03.2022 08:57
Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Gece yarısı zam geliyor, motorin 22 TL'yi aşıyor

Arka arkaya gelen akaryakıt zamları hız kesmeden sürüyor. Bu gece yarısından sonra litrede motorine 1 lira 44 kuruş, benzine 57 kuruş zam bekleniyor. Böylece akaryakıta üst üste dört iş günü zam gelmiş olacak. Motorin fiyatı 22 TL'yi aşacak.

Bu gece yarısından sonra litre fiyatı motorinde 1 lira 44 kuruş, benzinde 57 kuruş zamlanacak.

Sektör kaynaklarına göre zammın ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 18,67 TL'den 19,24 TL'ye, Ankara 18,77 TL'den 19,34 TL'ye, İzmir'de 18,79 TL'den 19,36 TL'ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19,75 TL'den 22,19 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 19,86 TL'den 22,30 TL'ye yükselecek.

SON BİR HAFTADAKİ ZAMLAR

Benzine 5 Mart'ta 69 kuruş, 4 Mart'ta 53 kuruş, 3 Mart'ta 88 kuruş zam gelmişti. Böylece dört iş gününde benzine gelen toplam zam 2 lira 67 kuruşa ulaşacak.

Motorine 5 Mart'ta 84 kuruş, 4 Mart'ta 1 lira 33 kuruş, 3 Mart'ta 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Böylece dört iş gününde motorine gelen toplam zam 5 lira 12 kuruşa ulaşacak.

Otogaza da 1 Mart'ta 33 kuruş, 2 Mart 61 kuruş zam gelmişti.

MOTORİNE BİR YILDA YÜZDE 235 ZAM

İstanbul'da geçen sene 8 Mart 2021'de litre fiyatı benzinde 7,23 TL, motorinde 6,62 TL idi. 31 Aralık 2021'de ise fiyat benzinde 12,29 TL, motorinde 11,43 TL idi.

7 Mart Pazartesi gecesi gelecek zamla birlikte benzinde zam oranı, yıl başından bu yana yüzde 57, son bir yılda yüzde 166 olacak.

Motorinde ise zam oranı, yıl başından bu yana yüzde 94, son bir yılda yüzde 235'e ulaşacak.

SAVAŞ, PETROL VE KURU YÜKSELTTİ

Sene başında 73 dolar olan ham petrolün varil fiyatının, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Batı ülkelerinin yaptırım kararlarıyla 119,8 dolara kadar yükselmesi akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor. Dolar/TL kurunda son dönemde kaydedilen yükseliş de akaryakıt fiyatlarını yukarı itiyor.

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Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Gece yarısı zam geliyor, motorin 22 TL'yi aşıyor - Son Dakika


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