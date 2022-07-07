Araç sahiplerini sevindiren haber! Bu gece yarısından itibaren motorine büyük indirim - Son Dakika
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Araç sahiplerini sevindiren haber! Bu gece yarısından itibaren motorine büyük indirim

07.07.2022 10:05

Küresel sistemdeki değişim ve Rusya ile Ukrayna savaşı nedeniyle brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da sürekli değişiyor. Bunun yansıması olarak son 10 ayda 3 kat artarak araç sahiplerini zor duruma sokan motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 10 kuruş indirim gelmesi öngörülüyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM YOLDA

Brent petrolün 25 Nisan'dan bu yana bugün ilk kez 100 doların altına düşmesi sonrası, motorin grubunda 8 Temmuz Cuma gününden itibaren 2 lira 10 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. Benzin grubunda herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

LİTRE FİYATI 24 LİRA 61 KURUŞTAN SATILACAK

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 61 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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SON DAKİKA: Araç sahiplerini sevindiren haber! Bu gece yarısından itibaren motorine büyük indirim - Son Dakika
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