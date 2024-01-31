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Araç sahiplerini üzen haber! Benzine zam geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Araç sahiplerini üzen haber! Benzine zam geliyor

Yüksek akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik sürüyor. Benzin, motorin ve LPG'deki son durumu merak eden araç sahiplerine kötü bir haber geldi. Buna göre perşembe gününden geçerli olmak üzere 95 kuruş zam bekleniyor.

31.01.2024 09:52  Güncelleme: 10:00
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Araç sahipleri, benzin, motorin ve LPG'deki fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişikliğin neden olduğu fiyat değişimlerine göre benzine bir zam bekleniyor. Perşembe günü geçerli olacak fiyat artışına göre benzine 95 kuruş zam bekleniyor.

En son motorine yapılan 1 lira 38 kuruşluk zammın ardından bu kez de benzine zam geliyor. 1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olacak şekilde benzinde 95 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

  • İstanbul'da benzinin litre fiyatı: 38,36 TL
  • Motorinin litre fiyatı: 41,67 TL
  • Ankara'da benzinin litre fiyatı: 39,03 TL
  • Motorinin litre fiyatı: 42,40 TL
  • İzmir'de benzin litre fiyatı: 39,22 TL
  • Motorinin litre fiyatı: 42,59 TL
  • LPG ise ortalama 20 TL üzerinden satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Araç sahiplerini üzen haber! Benzine zam geliyor

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    Yorumlar (4)

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