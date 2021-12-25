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Araçların uygunluk onayı işlemlerinde tanınabilecek muafiyetlere ilişkin esaslar belirlendi - Son Dakika

Araçların uygunluk onayı işlemlerinde tanınabilecek muafiyetlere ilişkin esaslar belirlendi

25.12.2021 10:55
Araçların uygunluk onayı işlemlerinde tanınabilecek muafiyetlere ilişkin esaslar belirlendi

Kara yolunda seyredecek araçların uygunluk onayı işlemlerinde tanınabilecek muafiyetlere ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

Kara yolunda seyredecek araçların uygunluk onayı işlemlerinde tanınabilecek muafiyetlere ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kara yolunda seyredecek araçlara uygunluk onayı verilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmeliğe, küçük seriler halinde üretilen araçların ulusal tip onayına ilişkin uygulama esasları eklendi.

Buna göre, ulusal küçük seri tip onayı işlemlerinde, zorunlu karşılanması gereken kütle ve boyut ile emisyon mevzuatı kapsamındaki yönetmelik, tebliğ veya regülasyonlarda imalatçının teknik ve idari gerekçelerini sunması ve bakan oluru alınması kaydıyla muafiyet kararı verilebilecek.

Bu hükmün, istisnası olarak imalatçı tarafından muafiyet kapsamında halihazırda mevcut tipler için uygulanan seviyenin talep edilmesi ve bu seviyenin kullanıldığı sürede üretime izin verilmesi kaydıyla belirlenen kapsam dışında muafiyet tanınabilecek.

İmalatçılar, aynı takvim yılında yalnızca bir adet ve azami 3 araç tipi için muafiyet başvurusunda bulunabilecek.

Ulusal küçük seri tip onayı kapsamında üretilecek araçlar için tip onayı belgesi tarihi itibarıyla azami 12 ay süreli üretim izni ve üretim izninin bitiş tarihinden itibaren tam araçlar için azami 12 ay, tamamlanmamış araçlar için azami 18 aya kadar tescil izni düzenlenecek.

İmalatçılar, küçük seri izni kapsamında imal edilen araç sayılarını 3 aylık periyotlar dahilinde onay kuruluşuna bildirecek.

Traktörler için geçiş süreci

Küçük seriler halinde üretilen traktörlerin ulusal tip onayına ilişkin uygulama da düzenlendi. Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda yönetmelikle belirtilen sınırlamalar, 1 Temmuz 2022'ye kadar uygulanmayacak.

Yönetmelikle, ulusal münferit araç onaylarına ilişkin uygulamada da düzenlemeye gidildi.

Buna göre, onay kuruluşunun tip onay belgelendirme işlemleri kapsamında görevlendirdiği kuruluş, alternatif gerekliliklerin uygulanmış olması kaydıyla özgün olsun ya da olmasın bir aracı ilgili yönetmelik kapsamındaki gerekliliklere uyma yükümlülüğünden muaf tutmaya karar verebilecek.

Amaçları, yapıları ve işlevleri itibarıyla yönetmeliğin hükümlerine uyması mümkün olmayan araçlar, bazı hükümlerden bakan oluru alınması kaydıyla muaf tutulabilecek.

TASİŞ ve kamu kurum/kuruluşlarınca satışı gerçekleştirilen araçlar, yönetmeliğin çeşitli hükümlerinden veya tamamından muaf bırakılabilecek. Muafiyet kararı, onay kuruluşu veya onay kuruluşunun tip onay belgelendirme işlemleri kapsamında görevlendirdiği kuruluş tarafından verilecek.

Türkiye'de üretimi yapılan sadece elektrikli araç ve hibrit elektrikli araçlara ilgili mevzuatların bazı hükümlerinden muafiyet tanınırken, değişikliğe göre bu muafiyet kararı, imalatçının teknik ve idari gerekçelerini sunması ve bakan oluru alınması kaydıyla verilecek.

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Tragger, Tebliğ, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Araçların uygunluk onayı işlemlerinde tanınabilecek muafiyetlere ilişkin esaslar belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Araçların uygunluk onayı işlemlerinde tanınabilecek muafiyetlere ilişkin esaslar belirlendi - Son Dakika
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