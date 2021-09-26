Arnavutluk'ta Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Federasyon Başkanı'nın yeğeni çıktı

Arnavutluk'ta kripto para borsası Thodex'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde cezaevine konulan E.H.'nin tutukluluk hali ev hapsine çevrildi. E.H.'nin Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı Armand Duka'nın yeğeni çıkması gündem oldu.

Arnavutluk'ta kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine konulan Arnavutluk vatandaşı E.H. bugün mahkemeye çıkarıldı. E.H. mahkemede yaptığı savunmasında firari Özer'i tanımadığını ve onunla hiç karşılaşmadığını iddia etti. Mahkeme, E.H.'nin yargılanma sürecinde ev hapsinde kalmasına hükmetti. ARNAVUTLUK FUTBOL FEDARASYONU BAŞKANI'NIN YEĞENİ Kırmızı bültenle aranan Özer'e yardım ve yataklık etmekle suçlanan E.H.'nin, Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı Armand Duka'nın yeğeni olması Arnavutluk medyasında geniş yer buldu.

NE OLMUŞTU? 22 Eylül'de Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile Arnavutluk vatandaşı E.H., Tiran polisi tarafından tutuklanarak cezaevine konulmuştu. E.H.'nin polis soruşturmasında konuşmadığı ve yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenilmişti. Fatih Özer'i tanımadığını söyleyen E.H., firari Özer'e yardım ettiği yönündeki suçlamaların doğru olmadığını savunmuştu. Ancak polisin elinde, E.H.'nin "Fatih Özer'in Arnavutluk'a gelmesine yardım eden kişi" olduğuna dair birçok delil bulunduğu öğrenilmişti.

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