Asgari Ücret Belirleme Süreci Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari Ücret Belirleme Süreci Başladı

Asgari Ücret Belirleme Süreci Başladı

Bakan Işıkhan, asgari ücreti 2025'te belirlerken enflasyonu dikkate alacaklarını açıkladı.

19.12.2024 14:13
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" dedi.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti. İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri görüşlerini komisyona bildirirken, ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri, Ticaret Bakanlığı verileri ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri masaya yatırılmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 11.45'te Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında başlayan üçüncü toplantı ise yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Toplantıda TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlığındaki işveren heyeti ve TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlığındaki işçi heyetinin görüşleri alındı.

Öte yandan toplantıda işçi ve işveren heyetlerinin asgari ücrete ilişkin teklif sunmadığı öğrenildi. TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Toplantıda rakam olarak yine hiçbir şey gün gündeme gelmedi" açıklamasında bulundu.

"Hem çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız"

Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını uzlaşı ve istişare zemininde yürütüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz 3'üncü toplantıda işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Belirleme Süreci Başladı - Son Dakika

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