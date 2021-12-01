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Asgari ücret görüşmeleri bugün! Görüşmeler iki hafta sürecek, yüzde 30 zam beklentisi var! - Son Dakika

Asgari ücret görüşmeleri bugün! Görüşmeler iki hafta sürecek, yüzde 30 zam beklentisi var!

01.12.2021 08:01

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yapacak. Görüşmelerin iki haftada tamamlanması ve maaşlara en az yüzde 30 zam yapılması bekleniyor. Brüt tutardan yüzde 30 zam olması durumunda, net asgari ücret 3 bin 673 lira olacak. Beklentiler gerçekleşir ve vergi yükü de azaltılırsa asgari ücretin 4 bin TL'ye yaklaşması bekleniyor.

Yaklaşık 7 milyon çalışan ve ailelerini ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri bugün başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak rakamı belirlemek için ilk toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak. İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

GÖRÜŞMELERİN ÇOK UZUN SÜRMEMESİ BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, "Aralık sonunu bekleme niyetinde değiliz. Bir iki hafta içinde bitiririz" açıklamasının ardından, görüşmelerinin daha erken sonuçlanması bekleniyor.

EN AZ YÜZDE 30 ZAM BEKLENİYOR

Öte yandan yıllık enflasyonun yüzde 20'yi aşması tahmin edilirken, en az yüzde 30 bandında artış yaşanacağına ilişkin beklentiler öne çıkıyor. Brüt tutardan yüzde 30 zam olması durumunda, net asgari ücret 3 bin 673 lira olacak.

VERGİLER DE AZALTILIRSA 4 BİN TL'YE YAKLAŞACAK

Türkiye gazetesinin haberine göre asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün de azaltılması düşünülüyor. Vergide azaltılmaya gidilirse, asgari ücretin 4 bin TL'ye yaklaşması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret halihazırda brüt 4 bin 203 lira, net 2 bin 826 lira olarak uygulanıyor.

İŞÇİ SENDİKALARINDAN ORTAK TALEPLER

İşçi konfederasyonları TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ, ortak taleplerini dün şöyle açıkladı:

- Günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir.

- Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Yapılacak vergi, sosyal güvenlik gibi kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmelidir. Açıklanan net ücretin altına düşülmemelidir.

- Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmelidir.

- Bütün ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Gelir vergisi tarifesi en az yeniden değerleme oranında artırılmalıdır.

- Ücretliler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da yüzde 10 olmalıdır.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Dün akşam TRT yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, ''Asgari ücret devlet işçi ve işverenden oluşan üçlü bir yapı, komisyon tarafından belirleniyor. Bizler de bu işin müzakerelerini yaptık asgari ücret konusunda 2022'den itibaren önemli kazanımlar elde edildi. Asgari ücret 184 lira iken 2 bin 825 liraya biz çıkardık. Asgari ücret 2002 yılından bu yana nominal olarak 15,3 kat arttı. Aynı dönem için asgari ücretin reel oranı da yüzde 131 olarak gerçekleşti. Asgari ücretin reel değerinin artması işçilerimizin satın alma gücünün arttığının da göstergesidir. Asgari ücrette 2002 yılında 14. sırada olan ülkemiz 2021 yılında 10. sıraya yükseldi. işçilerimizin satın alma gücünü yükseltmeye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Asgari ücret görüşmeleri bugün! Görüşmeler iki hafta sürecek, yüzde 30 zam beklentisi var!

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret görüşmeleri bugün! Görüşmeler iki hafta sürecek, yüzde 30 zam beklentisi var! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Asgari ücret görüşmeleri bugün! Görüşmeler iki hafta sürecek, yüzde 30 zam beklentisi var! - Son Dakika
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