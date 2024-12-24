Asgari Ücret Tespit Komisyonu Dördüncü Toplantısını Gerçekleştirdi

Ekonomi

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4'üncü kez toplandı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında dördüncü toplantısına başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 20.30'da başlayan toplantıya, işçi tarafını temsil edecek olan fazla üyeye sahip Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) katılmadı. İşveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Komisyon ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta gerçekleştirdi.