Asgari Ücret Tespit Komisyonu Dördüncü Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Dördüncü Toplantısını Gerçekleştirdi

2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yaptı. Toplantıya işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ'in katılmadığı bildirildi.

24.12.2024 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4'üncü kez toplandı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında dördüncü toplantısına başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 20.30'da başlayan toplantıya, işçi tarafını temsil edecek olan fazla üyeye sahip Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) katılmadı. İşveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Komisyon ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Tespit Komisyonu Dördüncü Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:05 Masadaki en kritik maddelerden biriydi Asgari ücrette işveren desteği belli oldu Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Asgari ücrete yüzde 30 zam Asgari ücrete yüzde 30 zam
20:29 TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı
20:23 Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
09:28 Arda Güler, en olmayacak yere su döktü Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
08:58 Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı
08:42 Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette Binlerce ilan kaldırıldı Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette! Binlerce ilan kaldırıldı
08:39 Acun’dan gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran sözler Acun'dan gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 21:33:24. #1.13#
SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Dördüncü Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.