Kulislerde konuşulan iddia: Mehmet Şimşek yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul ederse asgari ücret 11 bin TL'ye çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kulislerde konuşulan iddia: Mehmet Şimşek yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul ederse asgari ücret 11 bin TL'ye çıkacak

14.06.2023 15:27

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak rakama çevrilirken, Ankara kulislerine düşen yeni bir iddia ise büyük ses getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücrete yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul etmesi halinde asgari ücretin 11 bin TL'ye çıkacağı ileri sürüldü.

Milyonlarca asgari ücretli çalışan Temmuz ayında yapılacak ara zammın ne kadar olacağına kilitlenirken, rakamın belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları dikkatle takip ediliyor.

KOMİSYON 19 HAZİRAN'DA İKİNCİ TOPLANTIYI YAPACAK

İlk toplantıdan somut bir rakam çıkmazken, komisyon asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da ikinci toplantısını yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

ERDOĞAN: İŞÇİMİZİ YİNE ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret zammı konusunda bugün yaptığı açıklamada "Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak" ifadelerini kullandı.

KULİS: ŞİMŞEK KABUL EDERSE ASGARİ ÜCRET 11 BİN TL'YE ÇIKACAK

Bugün Ankara kulislerine düşen yeni bir iddia ise büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomini yönetiminin başına getirdiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücrete yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul etmesi halinde asgari ücretin net 11 bin TL, brüt 13 bin 10 TL'ye çıkacağı öne sürüldü.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

YORUMLAR (4)
  • tolga karabulut: 500 dolar diye söz verdiniz ne oldu seçim bitti iş bitti demi :) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat: Birileri bu siyasetçilere 11 bin lira Paranın pek bir değeri olmadığını anlatsin Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
  • Mehmet Yavuz: 11 bin hayırlı olsun beyler :) Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Mehmet Şimşek, Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kulislerde konuşulan iddia: Mehmet Şimşek yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul ederse asgari ücret 11 bin TL'ye çıkacak - Son Dakika


Son Dakika
15:32 Ebru Şallı da EYT'li oldu! İşte alacağı maaş
15:27 Ebru Şallı da EYT'li oldu! 7 bin 500 TL maaş alacak
15:23 Kulislerde konuşulan iddia: Mehmet Şimşek yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul ederse asgari ücret 11 bin TL'ye çıkacak
15:17 Bomba kulis: Mehmet Şimşek yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul ederse asgari ücret 11 bin TL'ye çıkacak
15:08 Prag'daki Vegan Restoranda Mide Bulandıran Tırnak Kesme Skandalı
15:06 Nusret Gökçe'nin New York'taki restoranı kepenk kapattı
15:03 Mide bulandıran görüntü! Restoran çalışanı ayağını kesme tahtasına koyup tırnaklarını kesti
15:02 Nusret Gökçe'nin New York'taki restoranı kapatıldı
15:03 Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey sakatlandı
14:58 Transferin göz bebeğiydi! Sacha Boey, milli takımda sakatlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2023 15:54:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kulislerde konuşulan iddia: Mehmet Şimşek yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul ederse asgari ücret 11 bin TL'ye çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement