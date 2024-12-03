Asgari Ücret Tiyatrosu: Hangi Senaryoya Göre Oynanacak? - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari Ücret Tiyatrosu: Hangi Senaryoya Göre Oynanacak?

Asgari Ücret Tiyatrosu: Hangi Senaryoya Göre Oynanacak?

Ebru Mahmutoğlu'nun yazısında, enflasyon rakamlarının tespitinin önemine ve asgari ücretin bu tespitlere bağlı olduğuna değiniliyor. Enflasyon rakamlarında TÜİK ve ENAG arasında yüzde 39,67'lik bir fark olduğuna dikkat çekiliyor.TÜİK verilerinden hareketle asgari ücretin tespit edilmesinin milyonlar aleyhine büyük bir haksızlık olabileceğini belirten Mahmutoğlu, ayrıca, ülkemizde uygulanan borca dayalı para sistemi ve faize dayalı ekonominin zenginler lehine ve halkımız aleyhine olduğunu söyledi

03.12.2024 18:00
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İşte Ebru Mahmutoğlu'nun bugünkü yazısı:

AYNI KONUDA FARKLI GÖRÜŞ ÖRNEKLERİ

Örneklendirmeye en basitinden başlayalım.

Spor denince çağrıştırdığımız futbolda verilenbir penaltı kararı üzerine, daha sonra yapılan tartışmalarda uzmanların farklı ve zıt görüşler sergiledikleri bilinmektedir.

Aynı dava ile ilgili olarak yerel mahkemenin verdiği kararınTeymyiz'de farklı birbakışı açısıyla bozulabildiği bir hakikattir.

Kur'ân ve Sünnet'in açıkça belirlenmediği konularda İslam bilginlerinin farklı içtihadlar da bulundukları malumdur.

Bir hasta ile ilgili olarak aynı laboratuvarverilerinden hareketleakademisyen doktorlardan birinin ameliyat derken diğerinin ilaç tedavisi ile yetindiği de kesin bilgilerimiz arasındadır.

ENFLASYONUN TESBİTİ

Şimdi konumuza gelelim.

Enflasyon rakamlarının tespiti son derece önemli. Zira yıllık kira artışları ve asgari ücret büyük ölçüde bu tespite bağlıdır.

Ama gel gör ki bu konuda da derin farklılıklar ve var. Görelim.

ENAG:Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kasım ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 4,06 artarken yıllık enflasyon yüzde 86,76 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK: TÜİK ise kasım ayında tüketici enflasyonu aylık bazda 2,24, yıllık bazda ise 47,09 olarak duyurdu.Böylece TÜİK ve ENAG arasında yıllık enflasyon farkı yüzde 39,67 oldu.

İTO: TÜİK ve ENAG'tan önce İstanbul'un enflasyon verilerini açıklayan İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise İstanbul'un Kasım ayı enflasyonunu aylık yüzde yüzde 3,07, yıllık yüzde 57,99 olarak açıklamıştı.

YÜZDE KIRKLIK FARK GERÇEKÇİ OLABİLİR Mİ?

Aynı konuda yaklaşık yüzde 11'lik fark bilekabul edilemez iken bağımsız ENAG ile resmi kurum TÜİK arasındaki yaklaşık yüzde kırlık farka ne diyeceğiz.

TÜİK verilerinden hareketle asgari ücret tespit edilirse bu durum milyonlar aleyhine çok büyük bir haksızlık olmaz mı?

GERÇEKTEN TİYATRO OYNUYORUZ

Başlığımızı Asgari Ücret Tiyatrosu Hangi Senaryoya Göre Oynanacak? şeklinde belirledik. Gerçekten bir tiyatro oynanıyor.

Ülkemizde uygulanan "Borca dayalı para sistemi ve faize dayalı ekonomi" zenginler lehine ve halkımız aleyhinedir. Devlet verdiği zammı koyacağı doğrudan ve dolayıvergilerle geri alırken özel sektörde fiyatlarına yansıtacaktır.

Çünkü Devlet ve Özel Sektör ancak yüzde ellilerde seyreden faiz ödemelerine para yetişebilmektedir.

Gerçek çözüm Allah'ın buyruğu çizgisinde faizsiz bir ekonomidir.

ARD-MİRATHABER.COM

Kaynak: Bültenler

İş Dünyası, Ekonomi, Gündem, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Tiyatrosu: Hangi Senaryoya Göre Oynanacak? - Son Dakika

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