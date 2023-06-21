Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Kanun değişmeli, komisyonda masaya 5 tane asgari ücretli oturmalı - Son Dakika
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Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Kanun değişmeli, komisyonda masaya 5 tane asgari ücretli oturmalı

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Kanun değişmeli, komisyonda masaya 5 tane asgari ücretli oturmalı

21.06.2023 11:15

Asgari ücretin 11.402 TL olarak açıklanmasının ardından komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, önemli açıklamalar yaptı. Atalay, "Kanun değişmeli ve siyasete bulaşmamalıyız. Gelsin masada 5 tane asgari ücretli otursun, ben orada oturmayayım" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TİSK ve Türk-İş arasındaki görüşmeler sonucunda asgari ücret yüzde 34 zam ile 11.402 TL oldu. Dün akşam katıldığı programda sürece ilişkin detayları anlatan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Kanun değişmeli, biz burada olmamalıyız. Bedelini ben ödüyorum. Biz burada kamu görevi gibi iş yapıyoruz. Gelsin masada 5 tane asgari ücretli otursun, ben orada oturmayayım." dedi.

"YETERLİ Mİ, TABİİ Kİ DEĞİL"

Toplantıdan 1 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü hatırlatan Atalay, "Sayın Cumhurbaşkanımızla pazarlık falan yapmadım. Sayın Bakan 500 dolara karşılık gelecek rakam olsun demişti. Bugün 16-17 dolar eksik bir tablo oldu. Geldiğimiz noktada 483 dolar oldu. Yarın faiz indiği zaman 500 dolar olacak. Yani söylenene yakın anlaşma olmuş. Bu rakam yeterli mi, değil, mükemmel mi, değil, davul zurna çalınır mı değil. Ama ülke şartlarında bu başlangıç ücreti. Dolar üzerinden asgari ücret görüşmeleri başladığından bu yana en yüksek rakam bu. Yeterli mi, tabii ki değil." dedi.

Türk-İş Başkanı Atalay: Kanun değişmeli, komisyonda masaya 5 tane asgari ücretli oturmalı
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - TİSK Başkanı Burak Akkol

"11 BİNE GELMEM' DEDİM"

Atalay sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelinen teklif 11 bin liraydı. 'Ben 11 bin liraya gelmem' dedim. Cumhurbaşkanımızdan randevu istedim. AK Parti Genel Merkezi'ne gittim. Durumu anlattım. Bu ara zam ikinci oluyor. Geçen sene Temmuz'da yüzde 30 verdiler. Aralık'ta masada yoktum. Cumhurbaşkanımıza anlattım. Bugün oraya gitmekle 11 bin seviyesine çektiğimiz asgari ücreti, sayın Cumhurbaşkanımıza giderek 11 bin 400 seviyesine getirdim. Bunu komisyonla konuştum. Tam doğruyu yaptım.

Türk-İş Başkanı Atalay: Kanun değişmeli, komisyonda masaya 5 tane asgari ücretli oturmalı

"DOLAR ÜZERİNDEN DEĞİL TL İLE KONUŞURUM"

Bu parayı işveren veriyor. Büyük firmalarda problem yok. Ama bunun 3 kişi, 2 kişi, 5 kişi çalışan yerler. Terzi, kuaför. Şimdi 'Bana 3 kişinin maliyeti 50 bin lira, bunu ödeyemem' diyor. Ben dolar üzerinden konuşmam, TL ile konuşurum. Ben inanmadığım, kafama yatmayan hiçbir işi yapmam. Yönetimle, komisyonla, Başkanlar Kurulu'nda, işçiyle konuşurum. Türk İş'te ali kıran baş kesen değilim. Başkanlar Kurulu ne derse onu yaparım. Bu insanlar bana üye değil. 81 ilde olan insanlar. Kanun değişmeli, biz burada olmamalıyız. Bedelini ben ödüyorum. Biz burada kamu görevi gibi iş yapıyoruz. Gelsin masada 5 tane asgari ücretli otursun, ben orada oturmayayım."

YORUMLAR (4)
  • yusuf demirbaş: asgari ücret en azami demek, daha aşağısı yok demek. üzerine karışmam demek. ama bizim ülkemizde maalesef şu algı var. devlet asgari ücreti açıkladığında sanki herkese bu maaşı ver algısı var. iş verenler de aynısını uyguluyor. bence kamu işçisi ile aynı ücrete eşitlenmeli. kanun çıkarılmalı. ama yok kamu işçisi özel işçiden daha fazla çalışıyor diyorsanız eyvallah. o masa da oturanlar ya iş veren ya da işveren temsilcisi. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • U. T.: Atamalar cocwkler vs bekliyoruz.enflasyon dusmedikce anlamı yok.zamda olmasın aka fiyatlar insin tl deger kazansın.ihracat yapacağ8z diye tl yi indirmezlerse vay halimize Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • TC Selçuk Okumuş: 5 TANEDE KÜÇÜK ESNAF KOYALIM. BAKALIM ŞİMDİKİ ASGARİ ÜCRET İLE SİGORTA PARASINI ZAM YAPMADAN NASIL KARŞILIYACAKLARINI BELKİ ANLATIRLAR Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Kanun değişmeli, komisyonda masaya 5 tane asgari ücretli oturmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Kanun değişmeli, komisyonda masaya 5 tane asgari ücretli oturmalı - Son Dakika
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