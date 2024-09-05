Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? OVP hedeflerinin ardından yeni hesap

Gursel kalen:

Bir ülke de askeri ücret yükselmiyorsa işler iyiye gidiyor demektir. Askeri ücrete %20 zam gelince diğer ürünlere ve her şeye %30-40 zam yapılıyor. Hiç bir şeye zam yapılmasın askeri ücrete de zam yapılmasın.

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