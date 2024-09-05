Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? OVP hedeflerinin ardından yeni hesap - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? OVP hedeflerinin ardından yeni hesap

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Bu yıl temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yüzde 24,73, memur emeklilerine ise yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Fakat asgari ücretliler bu yıl ara zamalamadı. Milyonlarca çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını araştırırken Şeref Oğuz, enflasyon tahminine göre yapılması muhtemel asgari ücreti duyurdu.

05.09.2024 14:14  Güncelleme: 15:55
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Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı için gözler Ocak ayına çevrildi.

Bugün açıklanan yeni OVP hedeflerinin ardından ekonomi yazarı Şeref Oğuz, katıldığı bir yayında asgari ücret için yeni hesaplamalarda bulundu.

OCAK AYINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretli çalışanlar ve işverenler, Ocak ayında gelecek olan asgari zammı araştırmaya başladı.

Ekonomi yazarları birer birer asgari ücret zam tahminlerini açıklarken en çarpıcı açıklama ekonomi yazarı Şeref Oğuz'dan geldi.

ENFLASYON REVİZE EDİLDİ

Bugün açıklanan 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da, enflasyon yukarı yönlü revize edildi.2024 enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41.5'e çıkarıldı.

Şeref Oğuz, bu yeni enflasyon tahminlerine göre 2025 yılı asgari ücrete ne kadar zam gelebileceğini hesapladı.

ASGARİ ÜCRET 20 BİN TL'YE YÜKSELEBİLİR

Aralık ayında TÜRK-İŞ ve DİSK masaya oturduğunda oranların kaç olacağı merak edilirken enflasyon hedefinde 8.5 puan sapma yaşandı.

Oğuz, bu sapma ile birlikte yaptığı hesapta ocak ayında asgari ücretin 20 bin TL'ye yükselebileceğini duyurdu.

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? OVP hedeflerinin ardından yeni hesap

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? OVP hedeflerinin ardından yeni hesap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mucahit Demir: 20.002 tl olmazsa kabul etmem 79 0 Yanıtla
  • Gursel kalen: Bir ülke de askeri ücret yükselmiyorsa işler iyiye gidiyor demektir. Askeri ücrete %20 zam gelince diğer ürünlere ve her şeye %30-40 zam yapılıyor. Hiç bir şeye zam yapılmasın askeri ücrete de zam yapılmasın. 26 33 Yanıtla
    emrah bakansız: asgarî ücrete zam gelmedi herşeye % 50 60 zam geldi ne oldu paralar eridi alım gücümüz düştü eflasyona ezildik böylemi olması gerekir 0 0
  • Murat Avci: hiç yapmayın zaman millet açlığa alıştı.. 27 1 Yanıtla
  • Sami Göksu: Bende asgari ücretin yükselmemesi taraftarıyım ama hükümete bir sözümüz olsun faiş fiyat yapanların haksız kazanç ve stoğada karşı çıkılsın özellikle ev sahiplerinin üzerine gidilsin a101 şok bim yakın diye zam yapan üniversite yanında deyip 10 bin eden evine 30 bin isteyen var 19 8 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Zam gelene kadar asgari ücretli çoktan ölmüş olur 19 1 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan: Ohaaa çok laaaa 20 bin ne. bizden alın vekillere Bakanlara verin. onlar aç 12 0 Yanıtla
  • Naim ÖNERYILDIZ: benim tahminim 25000 tl yaparlar... 8 3 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu: 15 e düşürsünler sıkışmasınlar 10 0 Yanıtla
  • Muzaffer Karadas: en az 28 bin TL olmalı 9 1 Yanıtla

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