Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama var - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama var

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31 Mart seçimleri öncesinde kamuoyunda emekli maaşlarının ve asgari ücretin artırılacağına yönelik beklentiler oluşurken, konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçenin sonsuz olmadığına vurgu yaptı. Yılmaz, "Elimizdeki imkanları kullanarak adımlar attık. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz" dedi.

10.03.2024 10:43  Güncelleme: 11:10
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Kamuoyunda "seçim öncesi emekliye ek zam" beklentisi oluşmuş durumda. Ramazan ve Kurban bayramları için emekliye 2'şer bin liradan toplamda 4 bin lira ödenen bayram ikramiyeleri 3'er bin liradan 6 bin liraya yükseltildi. Milyonlarca çalışan ve emekli ek zam - ikinci ücret artışı gündemini takip ediyor.

"HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

31 Mart seçimleri öncesinde emekli maaşlarına ve asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya katıldığı canlı yayında yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Olabildiğince elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu konularda adımlar attık. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe, geliştikçe, istikrarımız meyvelerini vermeye devam ettikçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük yine aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ EMEKLİ OLDU, ÇALIŞANLAR OLDU"

Cevdet Yılmaz, bütçenin sonsuz olmadığına ve kısıt olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti; "Bizim önceliğimiz emekli oldu, çalışanlar oldu. Kesinlikle bundan hiçbir tereddüt yok. Bütçemizin içindeki payına bakabilirsiniz. Çalışanların payına, emeklilere yaptığımız aktarmaların sosyal güvenlik sistemine. Ama bir taraftan da şu gerçek tabii, emekli sayımız da oldukça yüksek bir rakama geldi, 16 milyon gibi bir rakama ulaştık. Dolayısıyla burada en küçük attığınız adımın büyük bir yansıması oluyor. Bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artış yapıldı değil mi? Bunun mali yansıması 27 buçuk milyar lira. Tek başına bu atılan adımın mali etkisi 27,5 milyar lira."

AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU SEÇİM SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da geçtiğimiz günlerde, emekli maaşlarına ek zam gündemiyle ilgili konuşmuştu. Akbaşoğlu, emeklilerin aylıklarındaki iyileştirme için seçim sonrasını işaret ederek, Meclis'in nisan ayında çalışmalarına başladıktan sonra konunun ele alınacağını söylemişti.

Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz\'dan açıklama var

Cevdet Yılmaz, Asgari Ücret, Finans, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Taner: Ekonominiz büyüdükçe zenginlerin vergi affı geliyor, seçim kararı alında milletin cevabını görün 88 8 Yanıtla
  • bedir arslan: gözünüzü sevim emekli için bir şeyler yapmaya kalkmayın yeterince ezdiniz yeter artık 58 5 Yanıtla
  • Murat Celik: Mübarek ramazan ayı geldi çattı akşam ne yiyeceğiz diye bakıp duruyoruz hanımla çocuklara ne yapalım elde avuçta birşey yok pide olmuş 25 tl yazık zalimler bizi yöneten değerli diplomatlar siz yiyin afiyetttt 36 11 Yanıtla
  • Berkay Inan: Hep ayni hikaye Suriyelileri 10senedir besliyorsunuz yetmedi mi artik kendi vatandaşıniz ne halde 21 11 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Eko mu verecek zammı 7 23
  • Abuzer Kadayıf: Ben olsam seçimden sonra ya bakardım devlet yerine PKK tarafını seçene zam vermezdim bu kadar basit 11 16 Yanıtla
  • Baris Yavuz: devlet ve hükümet ayrımını ne zaman idrak edeceksiniz acaba? 0 0
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