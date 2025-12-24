Asgari ücretten sonra memur ve emekli zammında da tablo netleşti - Son Dakika
Asgari ücretten sonra memur ve emekli zammında da tablo netleşti

24.12.2025 17:35
Memur ve emekli maaş zamları 5 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonuyla netleşecek. Uzman isim, katıldığı canlı yayında Merkez Bankası'nın yüzde 31 yıllık enflasyon senaryosuna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde artışın yüzde 12,28, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 18,70 olabileceğini ifade etti. En düşük emekli maaşının artırılması için ise yeni bir yasal düzenleme gerektiğini vurguladı.

2026 yılına girilirken milyonların gündemindeki en önemli başlıklardan biri memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oldu. Zam oranları, aralık ayı TÜFE verisiyle birlikte son 6 aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle netlik kazanacak. Kritik veri 5 Ocak'ta açıklanacak.

OLASI ZAM SENARYOLARI

Katıldığı A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile memurların zam hesaplamasına ilişkin olası senaryoları anlattı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN...

Zengin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının kanun gereği son 6 aylık TÜFE oranına göre belirlendiğini vurguladı. Şu anda 5 aylık enflasyonun netleştiğini belirten Zengin, bu oranın yüzde 11,20 olduğunu söyledi. Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle zam oranının kesinleşeceğini ifade etti. Zengin, Merkez Bankası'nın yüzde 31 yıllık enflasyon hedefinin gerçekleşmesi durumunda son 6 aylık enflasyonun yüzde 12,28'e denk geleceğini belirterek, bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 12,28 olabileceğini söyledi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE ORAN YÜZDE 18,70'E ÇIKABİLİR

Memur ve memur emeklilerinin zamlarının toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla belirlendiğini hatırlatan Zengin, mevcut hesaplamayla artış oranının yüzde 17,55 seviyesinde olduğunu söyledi. Aralık TÜFE'sinin eklenmesiyle bu oranın değişeceğini belirten Zengin, yüzde 31 yıllık enflasyon senaryosunda memur ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 18,70'e ulaşabileceğini ifade etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ DÜZENLEME GEREKEBİLİR

Zengin, en düşük emekli maaşının hâlihazırda 16 bin 881 liraya tamamlandığını belirtti. Bu tutarın altında maaş alanların ücretlerinin kanunla bu seviyeye yükseltildiğini söyleyen Zengin, en düşük emekli maaşında artış olup olmayacağına ilişkin "otomatik" bir mekanizma bulunmadığını vurguladı. Zengin'e göre, hükümetin en düşük maaşı artırabilmesi için yeni bir kanuni düzenleme gerekiyor. Daha önceki iki dönemde en düşük maaşın da oransal zam kadar artırıldığını hatırlatan Zengin, benzer bir adımın atılması halinde en düşük maaşta da zam yapılabileceğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET 28 BİN 75 TL

Milyonların aylardır beklediği 2026 asgari ücret maratonu sona erdi. İşçi kesiminin katılmadığı, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği 3 toplantının ardından, yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret zammı belli oldu. Bakan Işıkhan, 2026 yılının asgari ücretinin 28 bin 75 TL olacağını açıkladı.

Merkez Bankası, Asgari Ücret, Ekonomi, Aralık, Finans, Güncel, Yaşam, Memur, Ssk

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • İskender Sakallı İskender Sakallı:
    Devlet memuruyum geçinip gidiyoruz çok şükür .. Bütün haklarımdan feragat ederek verilecek bütün zamların asgari ücretliye ve emekliye verilmesini canı gönülden istiyorum .. Yıllarca emek.vermiş alım teri döken emekçimizin artık geçim sıkıntısı çekmeyeceği bir dünya istiyorum 346 68 Yanıtla
    Tuğrul alp Tuğrul alp:
    dayı yrni memurux sen iyi kotu patanin alım gücü var iken evini arabanı almışsın... biz ne yapalım.. kredi cekemioz ki ev alalaim ev alsak kredi faizi anaparabin iki katı okuyor burda ahkam kesme gel istanbuula burdab konuşalım .. 66 39
    Murat dogan Murat dogan:
    tanıdıgın asgari ücretle çalışan biri varsa ver çik hayır işlemis olursun 12 4
  • Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    bu ülke şunu anlamadı memur işçiye düşman işçi memurun aldığına lan ben yüksek alırsam sende yüksek alacaksın diyen yok kafanız bukadarmı çalışmıyor 122 8 Yanıtla
  • BURAK KARAKAYA BURAK KARAKAYA:
    Netlesmeyen duruma niye netleşti diye yaziyosunuz! 92 3 Yanıtla
    Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    çünkü net dayı bunun üstünü vermeyecekler böyle haberle alıştırmaya çalışıyorlar 59 3
  • rs202020 rs202020:
    Bunun hesabını yapacağına yılbaşından sonra gelecek olan zamlara değinsene SON DAKİKA... 86 3 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN Ahmet PEHLİVAN:
    Bu memlekette dürüst çalışana para yokama dıgerlerıne para çok bıtmex 51 8 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
