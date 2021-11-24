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ASO Başkanı Özdebir Oda meclisi toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

ASO Başkanı Özdebir Oda meclisi toplantısında konuştu Açıklaması

24.11.2021 13:13
ASO Başkanı Özdebir Oda meclisi toplantısında konuştu Açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ekonominin kalıcı olarak dengelenmesinde enflasyonun önceliklendirilmesi gerektiğini belirterek, "Cari fazlanın verildiği, döviz talebinin azaldığı bir dönemde kurların bu denli yukarı yönlü hareketine anlam veremiyorum.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ekonominin kalıcı olarak dengelenmesinde enflasyonun önceliklendirilmesi gerektiğini belirterek, "Cari fazlanın verildiği, döviz talebinin azaldığı bir dönemde kurların bu denli yukarı yönlü hareketine anlam veremiyorum." dedi.

Odanın kasım ayı meclis toplantısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ve meclis üyelerinin katılımıyla ASO'da gerçekleştirildi.

Özdebir buradaki konuşmasında, küresel piyasalarda enflasyon kaygısının artmaya devam ettiğini ifade ederek, ABD'de 1990'dan bu yana kaydedilen en yüksek enflasyon verisinin küresel piyasalarda belirsizliğin daha da artmasına neden olduğunu söyledi.

Son dönemdeki küresel gelişmeler ve parasal koşulların Türk lirası aleyhine işlediğini anlatan Özdebir şunları kaydetti:

"Tedarik zincirindeki aksaklıkların devam etmesi, lojistik maiyetlerindeki artış, küresel enflasyon ve büyümeye ilişkin beklentiler, belirsizlik algısının hala devam ettiğini gösteriyor. Para politikalarının geleceğine dair belirsizlikler, yatırımcıların önünü görmesini zorlaştırırken, sürdürülebilir büyüme olgusundaki beklentileri de olumsuz yönde etkiliyor."

"Yüksek enflasyon dolarizasyon sürecinin ortaya çıkmasına neden oluyor"

Özdebir, son haftalarda Türk lirasında yaşanan değer kaybının en önemli nedeninin belirsizlik olduğunu belirterek, "Cari fazlanın verildiği, döviz talebinin azaldığı bir dönemde kurların bu denli yukarı yönlü hareketine anlam veremiyorum. Bu aylarda reel sektörün bir miktar dış borç ödemesi var ama bu kadar artışa neden olacak bir miktar olduğunu da zannetmiyorum. Ortaya çıkan bu spekülatif hareketlerin Merkez Bankasının proaktif bir politika tercihi oluşturamamasının bir sonucu olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonominin kalıcı olarak dengelenmesinde enflasyonun önceliklendirilmesi gerektiğini ileri süren Özdebir, yüksek enflasyonun dolarizasyon sürecinin ortaya çıkmasına neden olduğunu savundu.

Ekonomideki öncü göstergelerin Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyümesini yukarı çektiğini bildiren Özdebir, yıl genelinde yüzde 10'nun üzerinde bir büyüme rakamına ulaşılabileceğini söyledi.

Özdebir, aralık ayı yaklaşırken ülkenin önemli gündem maddelerinden birisinin asgari ücret konusu olduğuna dikkati çekti. Uzun zamandır bu ücreti tespit eden komisyonun yapısına itiraz ettiğine vurgu yapan Özdebir, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bu komisyonda yer almıyor. Yani Türkiye ekonomisinin yüzde 99,8'ini oluşturan ve asgari ücret konusunun doğrudan muhatabı olan KOBİ'ler maalesef komisyonda temsil edilmiyor. İşçi tarafında da farklı bir durum yok. Yani masada konunun gerçek sahipleri maalesef yok. " ifadesini kullandı.

"Avrupa Yeşil Mutabakatı"nın ülkenin önemli bir gündem maddesi olduğuna vurgu yapan Özdebir, mutabakatla ilgili Türkiye'nin geç kalmadan harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi. Özdebir, "Son dönemde ivme kazanan ihracatta, sürdürülebilirliğin devamı açısından, bu mutabakata uyum sürecinin, çok kritik bir öneme sahip olduğu da unutulmamalıdır. Ülke olarak bizim de üzerimize düşeni yaparak, üretim sistemimizi karbon salınımını azaltıcı yöne dönüştürecek planlamaları yapmamız ve tüketim davranışlarını bu yönde değiştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Birpınar da sanayicilere yeşil mutabakat, yeşil dönüşüm hakkında bilgi verdi.

Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, ASO Başkanı, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Özdebir Oda meclisi toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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