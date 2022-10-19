Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

19.10.2022 11:00
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik veri ve şirket finansal sonuçlarının resesyon endişelerini hafifletmesi ile iyimserlik sürerken, Çin'de takvimde yer alan verilerin açıklanmamaya devam etmesi ve konuya ilişkin herhangi bir bilgi verilmemesi ülke ekonomisine yönelik endişeleri artırıyor.

Ülkede devam eden Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongre'si kapsamında ise yeni görev dağılımı bekleniyor.

Japonya tarafında ise dolar/yen paritesinin 149,3 ile 32 yılın zirvesindeki hareketini sürdürmesi ile yetkililer "gerekirse kura müdahale edebilecekleri" sinyali vermeye devam ederken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,252 ile Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) tolerans üst sınırı olan yüzde 0,25'in üzerine çıkması piyasalarda oynaklığı artırdı.

Analistler, tahvil faizlerinin tolerans üst sınırını geçmesi sebebiyle bankanın tahvil piyasasına müdahale etmesinin beklendiğini söyledi.

Öte yandan, BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, enflasyonun gelecek yıl yüzde 2'lik hedefin altına inmesinin beklendiğini kaydederek, para politikasının doğrudan döviz piyasasını hedeflemediğini söyledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,19 azalışla 3.044 puan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,31 artışla 6.800 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,56 düşüle 2.237 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi 0,37 primlenerek 27.257 puandan günü tamamlarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,19 düşüşle 16.553 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,15 kazançla 59.050 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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