Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzlerken Çin Pozitif Ayrıştı - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzlerken Çin Pozitif Ayrıştı

Haftanın ilk işlem gününde Asya borsaları genel olarak satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi pozitif ayrıştı. İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıların ardından Orta Doğu'da artan gerilimin son bulduğuna yönelik beklentilerin güçlenmesiyle küresel piyasalar haftaya pozitif bir seyirle başladı. Ancak Asya pay piyasalarında, bölgede açıklanacak makro veriler öncesinde satışların hakim olduğu gözlemlendi. Japonya'da temel sermaye harcamaları göstergesi olan çekirdek makine siparişleri artış kaydederken, Çin hükümeti hisse senedi listeleme kriterlerini sıkılaştırma ve yasa dışı hisse satışlarına son verme sözü verdi. Nikkei 225 endeksi Japonya'da düşüş yaşarken, Şanghay Bileşik Endeksi Çin'de pozitif ayrıştı.

15.04.2024 09:43
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Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlerken Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi pozitif ayrıştı.

Küresel piyasalar, hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıların ardından Orta Doğu'da artan gerilimin son bulduğuna yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, Asya pay piyasalarında bu hafta bölgede açıklanacak makro veriler öncesinde satışların hakim olduğu gözlemlendi.

Orta Doğu'da İsrail- Filistin arasındaki savaş nedeniyle yüksek seyreden gerilim, İran'ın hafta sonu İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırmasıyla had safhaya çıktı. İsrail, söz konusu saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtti.

Analistler, İran'ın düzenlediği misilleme saldırılarının sona ermesi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e, olası bir karşı saldırıda bulunması için destek vermeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki gerilimin azaldığını ifade etti.

Japonya tarafında bugün açıklanan verilere göre, temel sermaye harcamaları göstergesi olan çekirdek makine siparişleri şubatta aylık yüzde 7,7 artarken, yıllıkta 1,8 azalış kaydetti.

Öte yandan Çin hükümeti hisse senedi listeleme kriterlerini sıkılaştırma, yasa dışı hisse satışlarına son verme ve temettü ödemeleri üzerindeki denetimi güçlendirme sözü verdi.

Dolar/yen paritesi 153,9 seviyesine çıkarak yaklaşık son 34 yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 153,8'de dengelendi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 azalışla 39.157 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5'e yakın düşüşle 2.669 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 0,6 primle 3.038 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kayıpla 16.598 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 73.763 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzlerken Çin Pozitif Ayrıştı - Son Dakika

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