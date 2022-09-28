Asya borsaları sert düştü - Son Dakika
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Asya borsaları sert düştü

28.09.2022 10:48
Asya borsaları sert düştü

Asya borsalarında, güçlenen dolar ve artan resesyon kaygılarıyla satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, güçlenen dolar ve artan resesyon kaygılarıyla satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Merkez bankalarının yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermesiyle küresel çapta dolar talebi güçlenmeye devam ediyor. Güçlenen dolar ve yükselen borçlanma maliyetleri ise resesyon endişelerini gündemde tutarak, risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında yüzde 2'ye yakın düşüşler yaşanırken, Japon yeninin ardından Çin yuanında da sert değer kaybı gözlendi.

Dolar endeksinin 114,7 ile 20 yılın yeni zirvesini test etmesinin ardından dolar/yuan paritesi 7,20 kritik eşiğini aşarak 7,2297 ile Ocak 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dolar/yen paritesi ise daha önce müdahale sinyali verilen 145 sınırına yükseldi.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 azalarak 3.045 puanla 4,5 ayın, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 gerileyerek 2.169 puanla Temmuz 2020'den bu yana en kötü kapanışını gerçekleştirdi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 değer kaybetti ve 26.572 puan ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesinden günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 56.973 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,7 düşüşle 17.196 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japon, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları sert düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Asya borsaları sert düştü - Son Dakika
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