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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsaları karışık bir görüntü sergiliyor; Fed'in gevşeme döngüsü ve ticaret belirsizlikleri etkili.

24.12.2024 10:49
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Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine yönelik sinyaller risk iştahını sınırlamaya devam ederken, Noel tatili öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın göreve başladıktan sonra atacağını söylediği ek gümrük tarifesi adımlarının etkilerine yönelik belirsizliklerin varlığını koruması ve ABD yönetiminin stratejik ürünlerde de temkinli tavrı devam ediyor.

ABD yönetimi dün otomobiller, ev eşyaları ve savunma sistemleri gibi çeşitli alanlarda kullanılan eski tip Çin yarı iletkenlerine yönelik soruşturma başlattığını bildirdi.

Çin tarafı ise soruşturmaya tepki göstererek, haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken her türlü tedbiri alacağını bildirdi.

Öte yandan, Çin'de yasama işlevini yerine getiren Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimi Komitesinin, özel sektörü geliştirmeye yönelik bir yasa tasarısını görüşeceği bildirildi.

Analistler, Çin ekonomisinde halihazırda bulunan zayıf iç talep ve gayrimenkul sorunlarının hükümetin ekonomik ajandasının önemli bir parçası olduğu kaydederek, potansiyel ticaret savaşları öncesinde söz konusu sorunlara yönelik çalışmaların olduğunu ifade etti.

ABD'de yeni yönetimin atacağı tarife adımlarının endişesiyle dolar/yuan paritesi şu sıralarda 7,2990 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Kurumsal tarafta ise Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan, elektrikli araç sektöründeki zorlu küresel rekabet karşısında dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisini oluşturmak için birleşme görüşmelerine başladıklarını bildirdi.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Japon otomobil üreticilerinin ortak bir holding şirketi altında birleşme görüşmeleri için mutabakat zaptı imzaladıkları belirtildi.

Bunların yanı sıra, Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP), 3 Aralık'taki sıkı yönetim ilanı nedeniyle meclisin azline karar verdiği ve yetkileri geçici olarak askıya alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yerine devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo için azil süreci başlatılacağını bildirdi.

Çin ise egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a, ABD'nin toplam 866 milyon dolarlık ilave askeri malzeme ve silah satışına onay vermesini kınadığını kaydetti.

Hong Kong piyasaları bugün erken kapanırken, ülkede yarın ve perşembe günü ise işlemler gerçekleştirilmeyecek. Güney Kore'de de yarın piyasalar kapalı olacak.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalışla 39.072 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.441 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 20.122 puan seviyesinden günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 yükselişle 3.387, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,3 kazançla 78.745 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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