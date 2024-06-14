Asya Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

Ekonomi

Asya borsalarında Hong Kong hariç pozitif seyir izleniyor.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de hem tüketici hem de üretici enflasyonu beklentilerin altında kalmasına rağmen karışık seyir izlenirken bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına girdi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), bugün politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığında bıraktı.

Karar sonrası yapılan açıklamada, banka tahvil alımları konusunda da mart ayında alınan kararlara uyulacağı ifade edildi.

Ülke ekonomisinin bazı kısımları zayıf kalmaya devam etse de kısmen toparlandığı aktarılan açıklamada, kurumsal karların artmasıyla şirketlerin sabit yatırımlarında ılımlı artış trendi olduğu belirtildi.

Açıklamada, hizmet fiyatlarındaki yumuşak artış sebebiyle enflasyon yıllık 2,0-2,5 aralığında yer alırken enflasyon beklentilerinin arttığı vurgulanarak ülke ekonomisinin potansiyel büyüme oranının üzerinde büyümeye devam edeceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Öte yandan BoJ, açıkladığı bir diğer metinde piyasa üyeleri ile gelecek dönemde tahvil alımlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunacağını, söz konusu toplantının zamanının, banka tarafından açıklanacağını duyurdu.

Japonya'da bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, sanayi üretimi nisanda aylık yüzde 0,9 azalırken kapasite kullanım oranı aynı dönemde yüzde 0,3'e geriledi.

Analistler söz konusu gelişmelerin ardından dolar/yen paritesinin yüzde 0,7 artışla 158,16 seviyesine çıktığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 38.854 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,2 artışla 2.759 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 3.030 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kayıpla 17.981 puanda seyrederken Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 76.898 puanda bulunuyor.