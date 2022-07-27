Çinli e-ticaret devi Alibaba 'nın Hong Kong borsasında birincil kotasyon için başvuracağını açıklamasının ardından, ABD'de kote Çinli şirketlerin borsadan atılması durumunda bu şirketlerin Alibaba ile benzer bir yol izleyebileceği belirtiliyor. Hong Kong'da birincil kotasyon, Çinli yatırımcılara şirket hisselerine daha kolay erişim imkanı tanıyor.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.