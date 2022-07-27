Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

27.07.2022 11:10
Asya borsaları karışık seyretti

Asya'da pay piyasaları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izledi.

Asya'da pay piyasaları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izledi.

Halihazırda güçlenen resesyon endişeleri, bölge piyasalarını baskılamaya devam ederken, Tayvan üzerinden artmayı sürdüren ABD-Çin gerilimi risk iştahını olumsuz etkiliyor. ABD Başkanı Joe Biden ve Çinli meslektaşı Şi Cinping'in yarın Tayvan konusunu görüşmeleri bekleniyor.

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın Hong Kong borsasında birincil kotasyon için başvuracağını açıklamasının ardından, ABD'de kote Çinli şirketlerin borsadan atılması durumunda bu şirketlerin Alibaba ile benzer bir yol izleyebileceği belirtiliyor. Hong Kong'da birincil kotasyon, Çinli yatırımcılara şirket hisselerine daha kolay erişim imkanı tanıyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,05 değer kaybederek 3.275 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,11 artışla 2.415 puana çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,22 değer kazancıyla 27.715 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 137'de bulunuyor.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,68 yükselişle 55.647 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 azalışla 20.640 puan oldu.

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Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

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