Atatürk Üniversitesi'nde yavru balık üretimi

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İç Su Balıkları Araştırma ve Uygulama Birimi bünyesinde yavru balık üretimi ve satışı yapılıyor.

Balık yetiştiriciliği konusunda Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Erzurum ve çevre illerde kafes balıkçılığı ve yavru balık yetiştiriciliği konusunda her türlü desteği sağlamaya devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Esat Mahmut Kocaman, üniversite bünyesinde bulunan iç su balıkları üretim ve araştırma merkezinde öğrenciler ile birlikte balık üretimi yaptıklarını belirterek, "Aralık ve Ocak ayında balıkların sağım ve döllenmesi yapılan yumurtalar döllenme aşamasına geldiğinde, yani Ocak ayı sonu Şubat ayı başlarında çevre il ve ilçelerde bulunan balık yetiştiricilerine yardımcı olduk. Üretimi yapılan yumurtalar Trabzon, Bayburt, Gümüşhane ve Erzurum ilçelerine sevkiyatı yapıldı. Yapılan sevkiyatlar yaklaşık olarak 1 milyon yumurtayı balık yetiştiricilerine verdik. Havuzlarda bulunan yavru balıklar tekrar çıkmaya başladı. Çıkan yavrulardan 100 bin adedini Artvin iline gönderiyoruz. Balık üretimini tamamen fakültemiz öğrencileri ile sağım, dölleme ve bakımlarını birlikte yapıyoruz. Bunun yanı sıra yumurta bakımı, yavru bakımını fakültemiz öğrencileri ile uygulamalı olarak yapıyoruz. Fakültemizden mezun olan öğrenciler sahaya çıktıkları zaman kendilerinin hazır olduklarını da görmüş oluyorlar. Derslerimizin çoğunluğu uygulamalı olarak yapılmaktadır" dedi.

Üretimi yapılan yavrular farklı havuzlarda satışa gelecek şekilde beslenmelerinin sağlandığını anlatan Kocaman, "Fakültemize gelen vatandaşlarımız günlük olarak sabah 08.00'den akşam 16.30 saatleri aralığında Cumartesi ve Pazar dahil olmak üzere isteyenlere canlı balık isteyenlere de Fileto şeklinde hazırlanan balıklarımızı da alabilirler.

Canlı balıklarımızın kilogram satış fiyatı 50 TL. Vatandaşlarımızı sağlıklı beslenme açısından balık yemeye davet ediyoruz, çiftliğimize gelen vatandaşlarımızın ister canlı ister Fileto olarak alabilirler" şeklinde konuştu. - ERZURUM