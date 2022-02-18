Üye Girişi
Atatürk Üniversitesi'nde yavru balık üretimi - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi'nde yavru balık üretimi

18.02.2022 09:40
Atatürk Üniversitesi'nde yavru balık üretimi

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İç Su Balıkları Araştırma ve Uygulama Birimi bünyesinde yavru balık üretimi ve satışı yapılıyor.

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İç Su Balıkları Araştırma ve Uygulama Birimi bünyesinde yavru balık üretimi ve satışı yapılıyor.

Balık yetiştiriciliği konusunda Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Erzurum ve çevre illerde kafes balıkçılığı ve yavru balık yetiştiriciliği konusunda her türlü desteği sağlamaya devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Esat Mahmut Kocaman, üniversite bünyesinde bulunan iç su balıkları üretim ve araştırma merkezinde öğrenciler ile birlikte balık üretimi yaptıklarını belirterek, "Aralık ve Ocak ayında balıkların sağım ve döllenmesi yapılan yumurtalar döllenme aşamasına geldiğinde, yani Ocak ayı sonu Şubat ayı başlarında çevre il ve ilçelerde bulunan balık yetiştiricilerine yardımcı olduk. Üretimi yapılan yumurtalar Trabzon, Bayburt, Gümüşhane ve Erzurum ilçelerine sevkiyatı yapıldı. Yapılan sevkiyatlar yaklaşık olarak 1 milyon yumurtayı balık yetiştiricilerine verdik. Havuzlarda bulunan yavru balıklar tekrar çıkmaya başladı. Çıkan yavrulardan 100 bin adedini Artvin iline gönderiyoruz. Balık üretimini tamamen fakültemiz öğrencileri ile sağım, dölleme ve bakımlarını birlikte yapıyoruz. Bunun yanı sıra yumurta bakımı, yavru bakımını fakültemiz öğrencileri ile uygulamalı olarak yapıyoruz. Fakültemizden mezun olan öğrenciler sahaya çıktıkları zaman kendilerinin hazır olduklarını da görmüş oluyorlar. Derslerimizin çoğunluğu uygulamalı olarak yapılmaktadır" dedi.

Üretimi yapılan yavrular farklı havuzlarda satışa gelecek şekilde beslenmelerinin sağlandığını anlatan Kocaman, "Fakültemize gelen vatandaşlarımız günlük olarak sabah 08.00'den akşam 16.30 saatleri aralığında Cumartesi ve Pazar dahil olmak üzere isteyenlere canlı balık isteyenlere de Fileto şeklinde hazırlanan balıklarımızı da alabilirler.

Canlı balıklarımızın kilogram satış fiyatı 50 TL. Vatandaşlarımızı sağlıklı beslenme açısından balık yemeye davet ediyoruz, çiftliğimize gelen vatandaşlarımızın ister canlı ister Fileto olarak alabilirler" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi'nde yavru balık üretimi
Atatürk Üniversitesi'nde yavru balık üretimi
Atatürk Üniversitesi'nde yavru balık üretimi
Atatürk Üniversitesi'nde yavru balık üretimi
Atatürk Üniversitesi'nde yavru balık üretimi
Atatürk Üniversitesi'nde yavru balık üretimi
Atatürk Üniversitesi'nde yavru balık üretimi
Atatürk Üniversitesi'nde yavru balık üretimi
Atatürk Üniversitesi'nde yavru balık üretimi
Atatürk Üniversitesi'nde yavru balık üretimi
Atatürk Üniversitesi'nde yavru balık üretimi

YORUMLAR
500

Atatürk Üniversitesi, Araştırma, Erzurum, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Atatürk Üniversitesi'nde yavru balık üretimi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:40 Gülben Ergen, avukat sevgili haberlerine ateş püskürdü: Dava mahkeme uğraştırmayın beni
09:38 Ünlü sosyoloğun dolandırılma ayrıntıları! 'Vatana hizmet ediyorsun' demişler
09:11 Yine kuyu yine çocuk! Bu kez yer Afganistan: Haydar 3 gündür o kuyudan çıkarılmayı bekliyor!
09:23 Fenerbahçe'de oynayan Arda Güler herkesi mest etti!
09:18 Hakim dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Erdal Beşikçioğlu oyunculuğuyla mest etti
09:15 Yunanistan'da gemide korkutan yangın! Kaptan yolcuların derhal gemiyi terk etmesini istedi
09:12 Ferdi Kadıoğlu'na yöneltilen soruda , "Sadece Fenerbahçe'de oynarım diyebilir misin" sorusuna: Menajerim görüşmelerle ilgileniyor
09:06 16 yaşındaki Sıla'yı ölüme götüren "uygunsuz fotoğraf" detayı! Her şey o görüntüyle başladı!
09:03 Tatlıtuğ çiftinin huzuru kalmadı, tehditler devam etti: Seni bidona koyup asit dökeceğim, ardından kocana şarjör boşaltacağım
02:59 Ecel kaldırımda geldi! Bir anda olduğu yere yığıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 09:51:33. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi'nde yavru balık üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement