ATB\'den İngiltere\'de Kesme Çiçek Temasları

Ekonomi

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarımsal üretimin artırılması, ticaret ve ihracatının geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin kesme çiçekte lider kenti Antalya'nın kesme çiçek pazarını geliştirmek için daha önce Kolombiya'da incelemelerde bulunan ATB heyeti, Birleşik Krallık'ta da ticaretin geliştirilmesi için temaslarda bulundu.

Antalya Ticaret Borsası Kesme Çiçek İhracatının Geliştirilmesi URGE Projesi kapsamında ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır öncülüğündeki heyet, İngiltere'ye gitti. Londra'da temaslarda bulunan heyet, New Covent Garden'da kesme çiçek toptancısı firmaları ziyaret etti, çiçek hali pazarlama ve iletişim sorumlusu Tommy Leighton'dan pazar ve hal hakkında bilgi aldı.

Ticaret müşavirinden bilgi aldılar

B2B toplantısında kesme çiçek ithalatçısı firmalarla bir araya gelen heyet üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Londra Ticaret Müşaviri Gözde İnaneri Bakıcı'dan İngiltere kesme çiçek sektörü ve ticareti hakkında bilgi aldı. Toplantıda, İngiltere süs bitkileri uzmanı Karen Barnes süs bitkileri ve kesme çiçek ticareti ve son trendlerle ilgili sunum yaptı. ATB heyeti, Moyses Stevens Battersea Florist and Flower School'u da ziyaret ederek bilgi aldı. Londra ve Kingston Upon Hull şehrinde bulunan şirketlerin üretim hattı, AR-GE bölümü ve depolarını ziyaret eden ATB heyeti, iki firmanın yetkililerinden bilgi aldı.

Ali Çandır beraberindeki URGE heyetiyle birlikte, Kuzey İrlanda'nın Başkenti Belfast'ta da temaslarda bulundu. Kesme çiçek toptancısı Peake Blooms, Orchard Flowers ve KFW Group firmalarının tesislerinde incelemelerde bulunan heyet, Sainbury's, Tesco ve M&S marketlerinde satılan ürünleri inceledi. - ANTALYA