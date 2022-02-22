Üye Girişi
Atık piller görme engellilere beyaz baston umudu oldu - Son Dakika

Atık piller görme engellilere beyaz baston umudu oldu

22.02.2022 11:04
Atık piller görme engellilere beyaz baston umudu oldu

Atık pil toplama projesi engelli bireylerin hayatlarına dokunuyor.

Atık pil toplama projesi engelli bireylerin hayatlarına dokunuyor. Çevreye zararlı atık piller toplanarak hem doğa korunuyor hem de görme engelli bireylere beyaz baston bağışı yapılıyor. Atık pillerin geri dönüşüme kazandırılması maksadıyla başlatılan kampanya zor olan görme engelli bireylerin yaşamına kolaylık getiriyor.

Çinkodan manganeze pirinçten demire kadar pek çok ürüne yeniden dönüşen atık piller, görme engellilere beyaz baston olarak geri dönüyor. Bir pil üreticisi firmanın başlatmış olduğu atık toplama kampanyası ile 2021 Eylül ayından şimdiye kadar 4 ton pil toplanarak, Görme Engelliler Derneği (GÖZDER)' e 1300'ün üzerinde beyaz baston bağışı yapıldı. Yapılan bu bağışlar görme engellilere umut oldu.

"Piller yüzde 100 geri dönüşüme sokulabiliyor"

Pilleri kullandıktan sonra biten pilleri geri dönüşüm kutusuna bırakılması gerektiğini belirten bir pil üretici firmasının Türkiye CEO'su Kerem Sinanoğlu, "Pil satın alacağımız zaman daha uzun ömürlü pilleri tercih etmemiz lazım ki çevreye daha az atık pil üretelim. Ayrıca pilleri alırken paketlerinde plastiğin olmadığı paketleri tercih edersek çevre için doğru pilleri seçmiş oluruz. Türkiye'de bütün piller ithal ediliyor. Piller kullanıldıktan sonra yapmamız gereken en önemli şey pilleri geri dönüşüm kutusuna atmamız. Daha sonra ise pilleri Türkiye Pil İthalatçıları Derneği tarafından toplanan piller Kartepe'de bulunan tesise götürülüyor. Bu tesiste piller yüzde 100 geri dönüşüme sokulabiliyor. Geri dönüşüm kutuları şuanda bütün okullarda, marketlerde veya alışveriş merkezlerinde bulunuyor. İnsanlarımız pilleri kullandıktan sonra bu yerlere gidip pillerini geri dönüşüm için bu kutulara atabilirler" ifadelerini kullandı.

"Her 3 kg atık pil için bir beyaz baston"

Görme engellilere umut olabilmek için kampanya başlattıklarını belirten Sinanoğlu, "Atık pillerin geri dönüşümüyle alakalı bir kampanya başlattık. Bir market firması ile ortaklaşa kampanya yürütmeye karar verdik. Ortağımız olan mağaza ile getirilen her 3 kilogram atık pil için karşılığında GÖZDER'e görme engelli vatandaşlarımıza bağışlanmak üzere beyaz baston bağışlayacağımızı söyledik ve projeye başladık. Kampanyaya geçtiğimiz Eylül ayında başladık. İlk dört ay içerisinde 4 ton pil topladık. Bunun karşılığında da GÖZDER'e 1300'ün üzerinde beyaz baston bağışında bulunduk. Kampanya halen devam etmekte. Beyaz baston görme engelli vatandaşlarımızın hayata karışması için önlerine çıkan engelleri görebilmeleri ve kendilerinin fark edilebilmeleri için kullandıkları bir araç. Yani bir nevi beyaz baston sayesinde görme engelli vatandaşlarımıza bu şekilde fener oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Atık pillerin geri dönüşümüyle içinde bulunan değerli materyalleri tekrar kullanabiliriz"

Pillerin içinde çok değerli materyallerin bulunduğunu ve geri dönüşümle bu materyaller tekrar kullanıma sokabileceğimiz belirten Sinanoğlu, "Pillerin içerisinde çok değerli ve nadir olan bazı materyaller bulunur. Bunlar çinko, manganez, pirinç ve demir gibi materyallerdir. Pilleri yüzde 100 geri dönüştürerek bu maddeleri tekrardan sürece sokabiliyoruz. Bu şekilde çeşitli sektörlerde bu maddeler kullanılabiliyor. İlaçtan kozmetiğe gübreden çimentoya kadar çok çeşitli sektörlerde tekrar kullanılabiliyor. Burada önemli sorulardan birisi geri dönüşümde nerede olduğumuz. Avrupa ile karşılaştırdığımızda ortalama geri dönüşüm oranı yüzde 40'lardayken Türkiye'de bu oran sadece yüzde 8. Baktığımızda 100 pilden 8 pili geri dönüştürürken 92 tanesi çöpe gidiyor" dedi. - İSTANBUL

Atık piller görme engellilere beyaz baston umudu oldu

YORUMLAR
500
Atık piller görme engellilere beyaz baston umudu oldu Atık piller görme engellilere beyaz baston umudu oldu GÖRME ENGELLİ ENES, AZMİ SAYESİNDE MEMUR OLDU GÖRME ENGELLİ ENES, AZMİ SAYESİNDE MEMUR OLDU İklim Şurası'nın açılışı yapıldı İklim Şurası'nın açılışı yapıldı

Görme Engelli, geri dönüşüm, Engelli, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Atık piller görme engellilere beyaz baston umudu oldu - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:19 Altın fiyatları son iki ayın zirvesini gördü: 845 TL
11:19 Ukrayna-Rusya gerilimi doları fırlattı: 13,76
11:16 Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!
23:10 Engelli kızı alıkoymuştu, öperken kameraya çekti, şimdi ise inkar ediyor
10:02 Bu zamanda kardeşine bile güvenmeyeceksin! 115 bin TL borç yaptı, evine icra geldi
10:57 Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile el ele görüntülendi!
10:45 Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyan Putin ne istiyor? İşte o soruların yanıtları
10:37 "Parasız adam, gereksiz adam" sözleriyle gündemde yer alan Gizem Tuncer, yeni polemiğin fitilini ateşledi
10:31 Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk!
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:29:10. #1.12#
SON DAKİKA: Atık piller görme engellilere beyaz baston umudu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement