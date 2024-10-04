ATO Başkanı Baran: "Almanya ile 60 milyar dolar ticaret hedefi için çalışıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ATO Başkanı Baran: "Almanya ile 60 milyar dolar ticaret hedefi için çalışıyoruz"

ATO Başkanı Baran: "Almanya ile 60 milyar dolar ticaret hedefi için çalışıyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Almanya ile 60 milyar dolar ticaret hedefi için çalışıyoruz" dedi.

04.10.2024 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Almanya ile 60 milyar dolar ticaret hedefi için çalışıyoruz" dedi.

Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TD IHK) "TOGG ve Trendyol desteğiyle Kars'tan Edirne'ye" adlı roadshowu kapsamında, Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle gerçekleştirdiği, "Türk Şirketleri için Almanya'da Yatırım ve Şirketleşme Fırsatları" toplantısı, ATO Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantı'nın açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Almanya arasında, ekonomik, siyasi ve sosyal boyutları olan, köklü geçmişe sahip ve çok yönlü ilişkiler bulunduğunu anlattı. 50 milyar doları aşan ticaret hacmiyle Türkiye ve Almanya'nın önemli ticaret ortağı olduğunu kaydeden Baran, " Avrupa Birliği'nin lokomotifi, dünyanın da üçüncü büyük ekonomisi olan Almanya ile 50 milyar doları aşan ticaretimiz var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Frank- Walter Steinmeier, ikili ticaret hacmini 60 milyar dolar seviyesine ulaştırma hedefini önümüze koymuştu, bu hedef için çalışıyoruz" dedi.

Almanya'da 100 bin Türk işletmesi

Doğrudan yatırım alanında da Almanya ile güçlü bağların bulunduğunu anlatan Baran, "Ülkemizde 8 bini aşkın Alman sermayeli şirket faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlıyor. Almanya'daki Türk işletmelerinin sayısı ise 100 bin civarında. Söz konusu işletmeler, 50 milyar avrodan fazla ciro oluştururken, yaklaşık 500 bin kişiye de istihdam imkanı sağlıyor. Gerek Alman firmalarının Türkiye'deki yatırımları, gerekse Türk firmalarının Almanya'daki yatırımları, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin taşıyıcı sütununu oluşturuyor" diye konuştu

Vize sıkıntıları ticarete engel

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde ve ilişkilerinde Almanya'nın olumlu ve destekleyici tutum içinde bulunduğunu hatırlatan Baran, "Almanya'nın olumlu ve destekleyici tutumu bizim için kıymetli. Bu desteğin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Yeşil Mutabakat ve vize serbestisi konularında devam etmesini bekliyoruz. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, iki ülke arasındaki köklü ilişkileri güçlendirerek, önümüzdeki dönemin zorluklarına hazırlamak açısından önemli bir adım. Ayrıca yine, vize serbestisi de kritik bir konu. Ticareti, yatırımı sürdürebilmek için karşılıklı görüşmeyi başarabilmek gerekiyor. Vize konusunda yaşanan sıkıntılar, üyelerimizin ticaretinin önünde ciddi engel oluşturuyor. Yeşil Mutabakat konusu da, karşılıklı ekonomileri etkileyecek, ancak uyum süreci arttığında küresel düzeyde fayda sağlayacak, bu nedenle de desteklenmesi öncelikli konular arasında yer alıyor" dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemli boyutunu Almanya'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların şekillendirdiğini kaydeden Baran, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın da, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir aktörü olduğunu söyledi. Baran, konuşmasında Almanya'da yatırım yapma ve şirket kurma prosedürlerinin aktarıldığı toplantının önemine de dikkat çekti.

Açılış konuşmasının ardından TD-IHK Genel Sekreteri Okan Özoğlu ile Trendyol Ankara Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi İlkcan Soluk birer sunum gerçekleştirdi.

Programın devamında TD-IHK Genel Sekreteri Okan Özoğlu ile TD-IHK Yönetim Kurulu Üyesi, Mali Müşavir Süreyya İnal, Teşvikler Uzmanı Kemal Güner ve Av. Dr. Martin Manzel'in katılımı ile Almanya'ya yatırım yapma süreçleri, şirket kurma prosedürleri, vergi yükümlülükleri ve teşvik imkanları, şirket devralma, ihracat destekleri ve nitelikli işgücü göçü ana başlıklarını kapsayan bir panel düzenlendi.

Toplantıda, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz, TD-IHK Genel Sekreter Yardımcısı Sevgi Kalaycı, Alman iş insanları ve çok sayıda ATO üyesi yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Politika, Ekonomi, Almanya, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran: 'Almanya ile 60 milyar dolar ticaret hedefi için çalışıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
14:28 İstanbul’un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
23:02 Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
22:44 Okan Buruk’tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar
22:17 Galatasaray’da büyük bir sorun patlak verdi Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
21:45 Kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık linç edildi Kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık linç edildi
21:42 Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
21:39 Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 15:59:32. #1.12#
SON DAKİKA: ATO Başkanı Baran: "Almanya ile 60 milyar dolar ticaret hedefi için çalışıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement