ATO Başkanı Baran başkentin bürokrasi, siyaset akademi ve iş dünyasını iftarda buluşturdu Açıklaması - Son Dakika

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, başkentin bürokrasi, siyaset, akademi ve iş dünyasını düzenlediği iftarda bir araya getirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Kovid-19 salgını öncesinde her yıl evinin bahçesinde düzenlediği iftar programını 3 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirdi.

Baran'ın Gölbaşı'ndaki evinde düzenlenen iftara eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra üniversite rektörleri ve üst düzey bürokratlar katıldı.

"Dünya kan ağlarken ihracatta rekor kırdık"

Baran, iftarın ardından yaptığı konuşmada, dünyanın son birkaç yıldır olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirterek, salgının ekonomide dengeleri bozan etkisi henüz sona ermeden, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın etkilerinin ortaya çıktığını kaydetti.

Bu gelişmelerin dünya ülkelerini olumsuz yönde etkilediğine işaret eden Baran, Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke ile ilişkileri başarıyla sürdürdüğünü ve savaşın kısa sürede sona ermesi için de başarılı bir diplomasi yürüttüğünü ifade etti.

Baran, Türkiye'nin zor ve sorunlu bir coğrafyada bulunduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu.

"İş dünyası olarak tüm zorluklara rağmen ekonomik cepheyi güçlendirmek için birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. İşte 225 milyar dolarlık ihracat rakamı da bu başarıyı gösteriyor. Bütün dünyanın kan ağladığı bir dönemde biz ihracatta rekorlar kırdık. Türk insanı, Türk müteşebbisi, Türk reel sektörü olarak bu sıkıntıların üstesinden gelerek, tarih yazıyoruz. İnşallah yazmaya da devam edeceğiz. Yeter ki bugünkü birlik ve beraberliğimiz eksik olmasın."

Baran, dünya ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak Türkiye ekonomisinde de dönemsel sıkıntıların yaşadığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar yaşadığımız tüm sorunlarda hepsinin üstesinden gelerek tarih yazdık, yazmaya da devam edeceğiz. Biz milletimize de devletimize de hükümetimize de güveniyoruz. İnşallah güzel günler yakında. Türkiye yaşanan sıkıntılardan daha da güçlenerek çıkacaktır. İhracatta rekorlar kırmaya devam edeceğiz. Bulunduğumuz coğrafyanın tedarik merkezi olacağız. Tüm bunları birlik ve beraberlik içerisinde başaracağız."

İftara katılan misafirlere, üzerinde Ankara'nın değerlerinin resmedildiği özel tasarım bir kupa hediye edildi.