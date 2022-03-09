ATO Başkanı Baran, servis taşımacılığı sektörü için destek istedi - Son Dakika

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, servis taşımacılarının artan akaryakıt fiyatları sebebiyle sıkıntı çektiğini belirterek, "Önemli gider kalemi akaryakıt olan servis taşımacılığı sektörü, ayakta kalmak için çözüm bekliyor. ÖTV indirimi gündeme getirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, ATO'nun servis ve yolcu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin kayıtlı olduğu 52 No'lu Şehir İçi Yolcu, Servis Taşımacılığı ve Filo Kiralama Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Ünsal Akkuş ve Afkan Genç ile Ankara Toplu Taşımacılar Derneği Başkanı Cemal Baltacı ve sektör temsilcisi Aydın Bektaş, Baran'ı ziyaret ederek akaryakıt zamları nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları aktardı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, ulaşım sektörünün önemli bir parçası servis taşımacılığının büyük bir iş kolu olduğunu ve istihdama katkı sağladığını belirtti.

Türkiye'nin petrol ithalatçısı bir ülke olduğunu hatırlatan Baran, dünyadaki istikrarsızlık ve döviz kurlarındaki yükselişin akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden olduğuna işaret etti.

Baran, servis taşımacılarının akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle sıkıntılı günler yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önemli bir gider kalemi akaryakıt olan servis taşımacılığı sektörü ayakta kalmak için çözüm bekliyor. ÖTV indirimi gündeme getirilebilir. Sektörün ayakta kalması için ATO olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazırız. Servis ve taşımacılık sektörü için akaryakıt fiyatlarının ne anlama geldiğini biliyoruz. Fiyat artışlarının servis işletmecilerini sıkıntıya soktuğunun farkındayız. Hizmetlerin devamı, işletmelerin ayakta kalması için konuyu ilgili tüm kurum ve kuruluşlara, makam ve mercilere ileteceğiz. Sıkıntılarının giderilmesi için üyelerimizin sesi olacağız."

Ünsal Akkuş da "Ekim ayından bu yana akaryakıt fiyatlarındaki olağanüstü artışlar, servisçileri çalışamaz hale getirdi. Önlem alınmazsa nisan ayında servisler durabilir. Nisanda ek zam talebi gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.